Ув'язнений у Росії Кольченко отримав привітання з днем народження від Порошенка

Про це повідомила його адвокат Світлана Сидоркіна в інтерв’ю Крим.Реалії.

«Передплату Саша отримує, пошту отримує, всім вдячний за ті листи, які він отримує. Ще сказав, що йому прийшли привітання з днем народження від Порошенка і глави МЗС України», – зазначила Сидоркіна.

За її словами, Кольченко ні на що не скаржиться, конфліктів з адміністрацією колонії або з іншими засудженими у нього немає. Зараз кримчанин опановує нову спеціальність – токар по дереву. Навчання, за словами адвоката, він проходитиме до літа.

Читайте такожРосія відмовилась видати українських політв'язнів Сенцова і Кольченка: вважає їх своїми громадянами (документ)

25 серпня 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд Росії засудив Олега Сенцова, українського кінорежисера із Сімферополя, до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за звинуваченням у причетності до тероризму. Спільником Сенцова російські слідчі назвали кримського активіста Олександра Кольченка, якого засудили до 10 років колонії суворого режиму.

Олександр Кольченко, як і Олег Сенцов, своєї провини не визнає. Правозахисні організації вважають звинувачення необґрунтованими й політично мотивованими.

Довідка УНІАН. Українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка співробітники ФСБ РФ затримали у Криму навесні 2014 року. Їх етапували до Росії, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Російський суд у серпні 2015 року засудив їх до 20 і 10 років ув'язнення відповідно. Обидва вину не визнали.

В грудні 2014 року в Генпрокуратурі Росії заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України, проте Росія відмовила у їхній екстрадиції.