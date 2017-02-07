Екс-глава МЗС пояснив, чому Порошенко має зустрітись з Трампом раніше, ніж Путін

"Дуже важливо, щоб зустріч Порошенка і Трампа відбулася раніше, ніж зустріч Трампа і Путіна, тому що ми мусимо дати свою максимально точну інформацію про російську агресію, про анексію Криму, про порушення Путіним всіх міжнародних норм. Адже є загроза, що, зважаючи на потужну пропагандистську кампанію Росії, адміністрація Трампа в разі такої атаки буде думати над якимись іншими варіантами. Ми повинні це упередити", - цитує Огризка Громадське радіо.

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За його словами, Україна має окреслити "червоні лінії", які не перейде за жодних обставин, так як ми не можемо погодитися на ті умови, які сьогодні висуває президент Росії Володимир Путін.

Однак, Огризко додав, що у розмові Трампа й Порошенка його дещо насторожило.

"Ви, напевно, звернули увагу, що Трамп говорив про припинення конфлікту на українсько-російському кордоні. Мені ця фраза не сподобалася, тому що це трохи ховає суть ситуації, не йшлося про відкриту агресію РФ. Мабуть, просто не прийшов час, щоб і ця риторика стала більш вживаною для нової американської адміністрації. Для цього потрібно, щоб якнайшвидше почався процес насичення нової адміністрації правдивою інформацією", - пояснив Огризко.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко провів телефонну розмову з Трампом 5 лютого.