Політичні підсумки року: прожили мирно, але зі скандалами...

Політичним підсумком 2008 р. для України експерти називають розчарування народу в політичній еліті країни.

Про це зазначається в підсумковому опитуванні, проведеному Центром досліджень політичних цінностей «АКСІА», на тему «Які політичні підсумки 2008 року?».

Зокрема, директор політико-правових програм Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О.Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО висловив переконання, що цей рік увійде в історію як рік перманентної кризи влади і політичної еліти в цілому.

“Головний підсумок це те, що політична і владна еліта засвідчили свою нездатність до консолідації навіть тоді, коли існували і продовжують існувати дуже серйозні виклики як зовнішнього так і внутрішнього характеру. Перш за все, я маю на увазі світову економічну кризу. Ще один негативний підсумок цього року – політична корупція. В вищих ешелонах влади про це вже говорять на повний голос. Політична корупція набула системного характеру”, - зазначив експерт, наголосивши, що внаслідок цих тенденцій відбувається процес втрати владою своєї суспільної легітимності.

“Про це свідчить хоча б те, що рівень підтримки основних владних інститутів за останній рік зменшився дуже суттєво. По деяких інститутах влади в кілька разів. Це саме стосується і державних політиків. Всі провідні державні діячі мають від’ємний баланс суспільної довіри”, - сказав Ю.ЯКИМЕНКО.

Він також наголосив на ще одному негативі 2008 р.: підривається довіра до судової гілки влади. “Суспільство переходить до форм самоорганізації і шукає можливості до захисту своїх інтересів поза межами закону, права і державних інститутів”, - зазначив Ю.ЯКИМЕНКО.

Єдиним можливим позитивним підсумком цього року, на його думку, є те, що “третя сила” поступово з проекту перетворюється на реальність.

“Про це свідчать результати останнього опитування нашого центру, де ми бачимо, що розширилось коло тих політичних сил, які зараз пройшли б до парламенту і змінився порядок розстановки в президентському рейтингу. Зокрема на третю позицію з досить непоганим результатом увійшов Арсеній ЯЦЕНЮК”, - прокоментував експерт Центру Разумкова. Однак, за його словами, лише від реальних дій нових облич залежатиме чи стане наступний рік реально початком чергової ротації політичних еліт.

Директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ сказав в експрес-опитуванні, що вважає першим і головним підсумком року – “остаточне розчарування в особі Президента”. “Це відкриває шлях до пошуку нових, альтернативних проектів будівництва української державності”, - зазначив М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ. Другий підсумок, за його словами, переконання абсолютної більшості суспільства в нездатності політичної еліти знайти компромісні рішення пошуку нових фігур, а, третій підсумок – підготовка грунту для визнання некоректності економічної системи.

“Отже, з’являється підгрунтя для проведення економічних і соціальних реформ. Будь-хто хто буде керувати державою в наступний період, а цей період фактично починається в 2009 році, буде змушений проводити структурні реформи. Мені здається це найважливіше. Останнє – підведення певних підсумків під зовнішньополітичними непрофесійними кроками владної еліти», - додав експерт.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК назвав 2008 рік – роком втрачених можливостей. “Йдеться про те, що не вдалось досягти стратегічних домовленостей і створити дієздатну, стійку політично відповідальну більшість. На даний момент мова йде про тактичну коаліцію”, - сказав він.

Окрім того, як зазначив В.КУЛИК, суспільство стало свідком значних зовнішньополітичних втрат України, які відбувались за рахунок того, що влада не могла консолідуватись і дати відповідь на зовнішньополітичні виклики. Це стосується сфери ГУАМ, атлантичної інтеграції, сфери україно-російських відносин.

“Наші дії в цих напрямках не були адекватними, а носили більш хаотичний характер. Це створювало невигідні ситуації для України і поглиблювало негатив наших позицій на зовнішньополітичній арені”, - сказав він.

Менш критичну думку висловив керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО щодо підсумків року, що минає: «Мирна, але скандальна дорога розвитку української політики. Позитив – не дивлячись на гостроту конфлікту між гілками влади, між владою і населенням, все носить галасливий, але мирний характер. Далі слід чекати утримання конфлікту, який посилюватиметься між владою і населенням, але, знову таки, в мирному руслі, щоб дурість влади не перевищувала активність населення».