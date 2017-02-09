Ще трохи: Порошенко сподівається на безвізовий режим з ЄС цього літа

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Грецької Республіки Алексісом Ципрасом в Києві.

«Я високо ціную підтримку глави грецького уряду в питанні якнайшвидшого запровадження безвізового режиму (між Україною та ЄС). Ми сьогодні проговорили, що це прискорить український туризм до Греції», - сказав президент.

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«Бажано, і ми домовились координувати наші зусилля, щоб це відбулося, і українці мали можливість подорожувати (до країн ЄС без віз – УНІАН) вже цього літа. Пан прем’єр-міністр це підтримав», - додав Порошенко.

«Для грецьких туристів буде особливо цікаво побачити Київ, Маріуполь та Одесу, яка історично пов’язана з Грецією», - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2016 року Європарламент схвалив пропозиції про механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами. Рішення ще має бути затверджено Радою ЄС.

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Рішення про дату запровадження безвізового режиму з ЄС для українців прийматиметься в рамках міжінституційних переговорів Єврокомісії, Євроради та Європарламенту.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що скасування віз для громадян України може відбутися навесні 2017 року.

14 січня голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що очікує на офіційне схвалення механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами у лютому-березні.