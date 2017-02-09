Справа про "чорну касу" ПР: суд відмовився відсторонити із посади голову ЦВК Охендовського
Таким чином, суд залишив без задоволення клопотання прокурорів САП.
Апеляційний суд міста Києва відмовився відсторонювати Михайла Охендовського від посади голови Центральної виборчої комісії.
Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні було прийнято колегією суддів.
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Таким чином, суд залишив без задоволення клопотання прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на рішення Солом’янського районного суду Києва про відмову у відстороненні Охендовського від посади голови ЦВК терміном на 2 місяці.
Як повідомляв УНІАН, САП просила суд відсторонити голову ЦВК від посади на два місяця у зв’язку з розслідуванням кримінального провадження за підозрою його у незаконному отриманні коштів з "чорної каси" Партії регіонів.
Прокуратура оголосила Охендовському підозру в отриманні хабарів в особливо великих розмірах. За даними НАБУ, загальна сума хабарів, які отримав підозрюваний, становить понад 160 тис. доларів.
Голова ЦВК запевняє, що доведе свою невинуватість і не втікатиме з України.
21 грудня 2016 року суддя Солом’янського райсуду Києва Віталій Українець не задовольнив клопотання прокурорів САП про відсторонення Охендовського від посади на два місяці. Прокуратура оскаржила це рішення.