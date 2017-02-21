У Раді відреагували на прохання Савченко зняти з неї недоторканність: правових наслідків не має

Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань регламенту Павло Пинзеник зазначає, що заява позафракційного депутата Надії Савченко щодо зняття з неї депутатської недоторканності не має правових наслідків. Про це він сказав у коментарі УНІАН.

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"Ніяких правових наслідків така заява не має", - сказав депутат і додав, що подібні заяви взагалі не передбачені законодавством.

Більше того, додав Пинзеник, ані ВР, ані комітет з питань регламенту, ані сама Савченко не мають повноважень вирішувати питання про зняття чи незняття депутатської недоторканності.

"Це взагалі ніякого відношення до її волі чи до її бажання не має", - констатував Пинзеник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Савченко оприлюднила у соцмережі заяву про відмову від депутатської недоторканності. У заяві, зокрема йдеться: "Прошу розглянути на засіданні Комітету з питань регламенту та організації роботи ВР України питання про зняття з мене, народного депутата України, депутатської недоторканності та внести відповідну постанову на голосування в сесійну залу".

В коментарі журналістам вона зазначила, що сумнівається в задоволенні її заяви про відмову від депутатської недоторканності.

«Вони не захочуть провести це рішення Верховною Радою, тому що в такому випадку чесні народні депутати, більш-менш порядні, напишуть усі заяви на зняття депутатської недоторканності», - сказала вона.

На думку Савченко, недоторканність таким чином ні з кого не зніматиметься, але тоді “дуже сильно покаже, що є депутати, які погодилися добровільно з себе зняти, а є – які не хочуть і бояться”. “Тому, звичайно, вони цього робити не будуть”, - додала вона.