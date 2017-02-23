"Він буде сліпий та кульгавий": опубліковано відео, на якому нібито замовник обговорює викрадення Гончаренка

За інформацією спецслужби, злочинну групу "вели" два місяці, передає Думская.net.

Так, вони обговорюють підготовку замаху й завдання тяжких тілесних ушкоджень нардепу Гончаренку. "Все буде нормально... Від того, що я йому зроблю, ще ніхто не вмирав. Він буде сліпий та кульгавий, все!" - чути на відео.

УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з'явилася інформація, що в Одесі викрали депутата Гончаренка.

Пізніше в прокуратурі Одеської області заявили про затримання злочинної групи, яка планувала викрадення і завдання каліцтв Гончаренку. За даними прокуратури, організатором підготовки викрадення був депутат Лиманської райради Одеської області Олександр Кушнарьов, який є родичем одного із загиблих під час подій 2 травня 2014 року в одеському Будинку профспілок. Цей депутат особисто планував викрадення Гончаренка за його проукраїнську діяльність у регіоні.

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Зловмисники збиралися завдати Гончаренку тяжких тілесних ушкоджень - облити обличчя кислотою і роздробити молотком суглоби на колінах. У прокуратурі повідомили, що Кушнарьову вже підписано і вручено підозру. Ще одним учасником злочинного угруповання, за даними прокуратури, є колишній український військовий, який нещодавно отримав громадянство Російської Федерації.