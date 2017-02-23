Викрадення Гончаренка: нардепа хотіли облити кислотою і роздробити молотком суглоби (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Одесі повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко.

За словами Жученка, організатором викрадення був депутат Лиманської райради Одещини Кушнарьов, який є родичем одного із загиблих під час подій 2 травня 2014 року в одеському Будинку профспілок.

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Відзначається, що зловмисники мали намір завдати Гончаренку тяжких тілесних ушкоджень - спотворити обличчя кислотою та роздробити молотком суглоби на колінах.

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При цьому Жученко звернув увагу на той факт, що каліцтва Гончаренку хотів зробити саме депутат райради Кушнарьов.

Як повідомляв УНІАН, до розшуку депутата Гончаренка долучилася Служба безпеки України. Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що нардеп від БПП Олексій Гончаренко викрадений групою сепаратистів з метою тортур.

Голова фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Гринів раніше заявив, що Гончаренка викрали в Одесі серед білого дня. Гринів також закликав керівництво правоохоронних органів терміново створити «спеціальний штаб з такої кризової ситуації».

Пізніше стало відомо, що співробітники прокуратури спільно з співробітниками Служби безпеки в Одеській області затримали злочинну групу, яка планувала викрадення та нанесення каліцтв Гончаренку.