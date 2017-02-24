У Савченко відреагували на заяву нардепа від БПП про нібито її заклики до військових залишити позиції на Донбасі

"От те, що Ричкова заявляла - це відверта брехня, я перепрошую за слово", – сказала Віра Савченко "Українській правді".

Вона зазначила, що вони із сестрою 20 лютого були в Авдіївці. Також, за словами Віри Савченко, вони зустрічалися із бійцями "Айдару", оскільки у них там є давні друзі.

Як зауважила Віра Савченко, вони їздять до бійців, щоб підбадьорити їх. "Надія не той депутат, який може завезти хлопцям вагон дорогезних тепловізорів чи ще щось. Але принаймні спілкування дуже позитивне, і я бачу у хлопців дуже позитивний настрій", - сказала Віра Савченко.

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Вона категорично спростувала заяви про те, що Надія Савченко під час спілкування з бійцями закликала їх залишити позиції та йти на Київ.

На думку Віри Савченко, проти її сестри ведеться інформаційна кампанія: "Це далі вкиди, щоб знищити Надю. Вони закидали їй зраду державі, не вийшло. Тепер ось підбурювання до дезертирства".

Віра Савченко зазначила, що про свої поїздки в зону АТО вони звітують у Facebook. На думку Віри Савченко, такі заяви Ричкової є черговою спробою дискредитації Надії Савченко.

Вона нагадала, що її сестра - єдиний народний депутат, яка добровільно оголосила про відмову від депутатської недоторканності. "Надія говорить правду, плюс її поважають і запрошують у світі міжнародники. То треба швидко з Надії зробити агента Кремля", - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Тетяна Ричкова заявила, що Савченко підбурювала українських військовослужбовців залишити позиції у зоні АТО і їхати "скидати злочинну владу".