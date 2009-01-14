Експерти: ТСК з газових питань сприятиме піару опозиції

Провідні українські політологи вважають, що створена сьогодні Верховною Радою Тимчасова слідча комісія з питань розслідування функціонування газотранспортної системи України та забезпечення газом споживачів у 2008-2009 роках не сприятиме вирішенню газового конфлікту, а лише дасть опозиції додаткові можливості для піару і критики уряду.

Про це говорили експерти, опитані «Центром досліджень політичних цінностей «АКСІА».

У переданих УНІАН матеріалах експерт-опитування, зазначено, що політологів попросили відповісти на запитання, чи сприятиме діяльність Тимчасової слідчої комісії ВР вирішенню газового конфлікту.

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО, зокрема, вважає, що створена ТСК – це додаткова можливість попіаритись на газовій темі, перш за все, для Партії регіонів.

“Переговорний процес, як і гроші, любить тишу. Якщо відбувається надмірна політизація переговорного процесу – це швидше нашкодить його результативності, ніж дасть якісь переваги. В даному випадку ця комісія – додаткова можливість попіаритись на газовій проблемі. Йдеться про можливість попіаритись для опозиції, перш за все для Партії регіонів», – зазначив експерт.

На думку директора Інституту глобальних стратегій Вадима КАРАСЬОВА, обрання головою ТСК представниці Партії регіонів Інни БОГОСЛОВСЬКОЇ свідчить про те, що ця комісія “буде займатись не стільки розв`язанням конфлікту в газовій сфері між Україною і Росією, скільки створенням конфлікту навколо дій прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО”.

“Тимчасові слідчі комісії ніколи не створювали для сприяння вирішенню тих чи інших конфліктів. У Верховній Раді є таке прислів`я: «Хочеш загубити якусь справу – створюй слідчу комісію»... Я вважаю, що якщо б мета була іншою, то головою комісії була б інша людина. Ця комісія має на меті створити певні фактологічні, юридичні і регламентні аргументи і козирі для того, щоб тиснути на нинішній уряд, критикувати його за непослідовність, особливо в газовому конфлікті з Росією, особливо на перших етапах цього конфлікту і в підсумку винести суворий вирок. Надалі це буде використовуватись як інструмент для постановки питання щодо вотуму недовіри Кабміну і відставки чинного уряду. Слід очікувати на новий конфлікт, який вже не буде мати нічого спільного із зовнішньополітичним, енергетичним виміром», – наголосив політолог.

Директор політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олександр МЕДВЕДЄВ вважає, що головування у комісії представника Партії регіонів сприятиме лише посиленню конфлікту довкола теми газових переговорів з Росією.

«Адже і Президент, і прем`єр - ключові парламентери з українського боку - не є представниками цієї політичної сили. У Партії регіонів буде велика спокуса скористатися комісійними перевагами, щоб підсилити критику своїх політичних конкурентів”, – сказав експерт.

На його думку, зараз взагалі не потрібно було створювати жодних комісій. “Парламент повинен був продемонструвати консолідовану позицію всіх політичних сил, а не лише БЮТ і НУ-НС. Тому, на мій погляд, створення комісії - це невірний вихід із ситуації.

Швидше за все, слідча комісія буде використана як майданчик для критики, як переговорного процесу, так і його результатів. Це буде легітимний рупор - викривач влади в особі І.БОГОСЛОВСЬКОЇ. Комісія гратиме роль викривача непрофесійної влади, яка шкодить своєму народу”, – зазначив О.МЕДВЕДЄВ.

Він також підкреслив, що не скористатися такою правовою можливістю, як створення наглядового органу від ВР було б великим упущенням Партії регіонів. “До часу звіту комісії, я думаю, вже буде підписаний договір, як про ціну транзиту газу, так і про ціну постачань газу для України. Сценарій дій комісії нагадуватиме дію представників комісії ВР з розслідування постачань озброєння для Грузії (яку очолював “регіонал” Валерій КОНОВАЛЮК – УНІАН)», – заявив політолог.

Професор політології, науковий директор Школи політичної аналітики НаУКМАОлексій ГАРАНЬ переконаний, що робота комісії буде надто політизована.

“Питання буде занадто політизоване, тим більше, що комісію очолила І.БОГОСЛОВСЬКА. Я думаю, що навіть якщо буде проведена якась змістовна робота, коли І.БОГОСЛОВСЬКА вийде на трибуну, все це перетвориться на суто політичні заяви. В цій ситуації кожна сила в парламенті намагатиметься використовувати дії комісії для того, щоб набрати собі додаткові очки”, – сказав О.ГАРАНЬ.

“Заступником комісії став депутат від фракції БЮТ Олександр ГУДИМА. Він, на відміну від І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, фахівець у цій сфері. Його участь в цій комісії може додати прагматичності, але багато що буде залежати не тільки від роботи самої комісії, а і від презентації її результатів також”, – додав експерт.

Директор Українського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ також висловив сумнів у тому, що ТСК сприятиме вирішенню газового конфлікту.

„Не думаю, що Тимчасова слідча комісія у змозі вирішити складний клубок проблем в газових взаєминах Росії і України, від яких постраждала Європа. Але така комісія в змозі підняти цілий пласт проблем, які начебто у всіх на слуху, але ніяк не вирішуються. У цьому вона подібна до комісії з розслідування постачань української зброї на Кавказ. Скрупульозне розслідування повинне відкрити цікаві факти - хто стоїть за тіньовими схемами продажі вже українського газу українським споживачам по завищеним цінам”, – зауважив політолог.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування функціонування газотранспортної системи України та забезпечення газом споживачів у 2008-2009 роках.

Згідно з рішенням ВР, "Комісія надаватиме українському суспільству достовірну інформацію щодо розслідування функціонування газотранспортної системи України та забезпечення газом споживачів і здійснюватиме парламентський контроль та реагування для термінового поновлення постачання газу споживачам України та забезпечення поновлення транзиту газу до Європи".

До складу ТСК увійшли 11 народних депутатів. Комісія діятиме впродовж двох місяців і оприлюднить свій попередній звіт на пленарному засіданні 6 лютого.