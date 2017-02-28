Яценюк не хоче ставати головою Нацбанку

«Я не збираюся ставати головою Національного банку України. Я вважаю, що головою НБУ має бути повністю аполітична фігура», - зазначив Яценюк.

Він нагадав, що вже очолював НБУ у 2004 році під час Помаранчевої революції. «Рішення, які я приймав тоді, були аполітичними. Тоді ми зупинили падіння національної грошової одиниці і врятували банківську систему країни з тієї лише причини, що я не був афілійованим з якоюсь політичною силою, - сказав Яценюк. - Зараз головою Нацбанку має стати професійний економіст-банкір, який поставив би для себе кілька завдань. І одне з них - розширити функції Нацбанку».

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Яценюк зазначив, що зараз НБУ опікується переважно стабільністю валютного курсу і стримуванням інфляції. «Проте у розвинених країнах світу центробанки мають й інші цілі. Наприклад, Федеральна резервна система США має ще дві мети - створення нових робочих місць і запуск економіки», - зазначив Яценюк, звернувши увагу на необхідність внесення змін до Конституції у цій сфері.

«Ми пройшли процес економічної стабілізації, країні потрібні дешеві і довгі кредити. Друге - зараз держава стала найбільшим власником банків країни, і тому кожний банк має стати спеціалізованим (кредитувати конкретні сектори економіки - УНІАН)», - пояснив Яценюк.

Раніше низка ЗМІ повідомила про можливу відставку голови НБУ Валерії Гонтаревої, проте в самому Нацбанку цю інформацію спростували. Разом з тим, у четвер, 2 березня, у НБУ пройде традиційний брифінг керівництва регулятора, на якому будуть розглянуті різні питання.

Згідно з Конституцією, звільняє і призначає голову Національного банку Верховна Рада України за поданням президента України. Для цього парламенту необхідно не менше 226 голосів. Найближче пленарне засідання парламенту відбудеться 14 березня поточного року.