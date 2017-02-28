Яценюк не хоче ставати головою Нацбанку

12:05, 28 лютого 2017
Політика
490 0

Екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк не претендує на пост голови Національного банку України і вважає єдино правильним і необхідним призначити на цю посаду незалежну і аполітичну фігуру, не пов'язану з будь-якими політичними силами. Про це Яценюк сказав в ефірі телеканалу ICTV.

Яценюк бачить головою Нацбанку

«Я не збираюся ставати головою Національного банку України. Я вважаю, що головою НБУ має бути повністю аполітична фігура», - зазначив Яценюк.

Він нагадав, що вже очолював НБУ у 2004 році під час Помаранчевої революції. «Рішення, які я приймав тоді, були аполітичними. Тоді ми зупинили падіння національної грошової одиниці і врятували банківську систему країни з тієї лише причини, що я не був афілійованим з якоюсь політичною силою, - сказав Яценюк. - Зараз головою Нацбанку має стати професійний економіст-банкір, який поставив би для себе кілька завдань. І одне з них - розширити функції Нацбанку».

Читайте також"Яценюк замість Гонтаревої": рокіровка глави НБУ обговорюється - Сюмар

Яценюк зазначив, що зараз НБУ опікується переважно стабільністю валютного курсу і стримуванням інфляції. «Проте у розвинених країнах світу центробанки мають й інші цілі. Наприклад, Федеральна резервна система США має ще дві мети - створення нових робочих місць і запуск економіки», - зазначив Яценюк, звернувши увагу на необхідність внесення змін до Конституції у цій сфері.

«Ми пройшли процес економічної стабілізації, країні потрібні дешеві і довгі кредити. Друге - зараз держава стала найбільшим власником банків країни, і тому кожний банк має стати спеціалізованим (кредитувати конкретні сектори економіки - УНІАН)», - пояснив Яценюк.

Раніше низка ЗМІ повідомила про можливу відставку голови НБУ Валерії Гонтаревої, проте в самому Нацбанку цю інформацію спростували. Разом з тим, у четвер, 2 березня, у НБУ пройде традиційний брифінг керівництва регулятора, на якому будуть розглянуті різні питання.

Згідно з Конституцією, звільняє і призначає голову Національного банку Верховна Рада України за поданням президента України. Для цього парламенту необхідно не менше 226 голосів. Найближче пленарне засідання парламенту відбудеться 14 березня поточного року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter