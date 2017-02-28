Аваков просить повноважень для зняття блокади окупованого Донбасу

Про це він сказав під час спеціальної наради з представниками металургійного комплексу під головуванням прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

«Звертаюся до народних депутатів: шановні колеги, відсиджуватися вже потрібно закінчувати, давайте ухвалимо закон, що кожний громадянин України має право перегороджувати залізничне полотно. Ви не хочете такий закон? Такого закону немає, напевно, і не буде. Тоді давайте дотримуватися тих законів, які є, і давайте надамо ті повноваження силовим органам, щоб відновити тут ситуацію», - сказав очільник МВС.

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«Я просив би керівників АТЦ (антитерористичного центру), зважуючи всі відповідні рішення антитерористичного центру, який керує усіма силовими операціями в зоні АТО, зваживши всі наші багатотерпимості, ухвалити відповідні рішення. І ми ці рішення забезпечимо», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Україна через бойові дій на сході країни відчуває значний дефіцит вугілля, насамперед енергетичного (антрациту), видобуток якого сконцентровано у Донецькій і Луганській областях, у районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які змушені знижувати виробничі потужності. Для стабільної роботи енергосистеми раніше дефіцитний антрацит імпортувався з ПАР. Особливо гостро постало питання постачання вугіллям теплової генерації після початку блокади поставок вугільної продукції із зони АТО, яка розпочалася наприкінці січня 2017 року.

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Блокаду організували ветерани АТО і деякі народні депутати. Спочатку метою блокади була зупинка контрабанди, яка переправляється через лінію розмежування. Разом з тим, з часом, блокада призвела до повної зупинки поставок вугілля, що видобувається на непідконтрольній території, але в рамках роботи підприємств, які зареєстровані в Україні і платять податкові відрахування в український бюджет.

З 10 лютого поставки вугілля були повністю припинені. Під загрозою опинилося надійне енергопостачання деяких галузей промисловості, зокрема, металургії, і споживачів, мінімум, 9 областей країни, де антрацит використовується для виробництва тепла і світла для населення.

Крім того, втрати почали відчувати підприємства металургії. За підрахунками об'єднання підприємств «Укрметалургпром», прямі втрати від вугільної блокади становитимуть за підсумками року близько 3,5 млрд дол. Крім того, блокада змушує купувати вугілля за валюту на зовнішніх ринках. Найбільш очевидним є ринок Росії. Однак закупівля російського вугілля не представляється можливою з політичних причин, оскільки Росія веде війну проти України, і з економічних причин. За інформацією низки українських металургійних підприємств, російський кокс вже подорожчав на 37%, що робить виробництво українського чавуну на такому імпортному вугіллі нерентабельним.

При цьому представники металургійних підприємств відзначали, що продовження блокади призведе до зупинки підприємств протягом кількох днів, а повторний запуск виробничих потужностей потребує кількох місяців.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав організаторів блокади пояснити свої дії - не лише владі, а й також колективам металургійних підприємств, які поставлені на межу зупинки.