Глава МЗС Німеччини наступного тижня прибуде з візитом до Москви: обговорить з Лавровим ситуацію в Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу повідомила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

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«9 березня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров проведе в Москві переговори з віце-канцлером – федеральним міністром закордонних справ паном (Зігмар) Габріелем», - сказала Захарова.

За її словами, крім двостороннього порядку будуть обговорюватися "криза в Україні та Сирії".

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Німеччини Габріель 2-3 березня відвідає з робочим візитом Україну.