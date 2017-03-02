Глава МЗС Німеччини наступного тижня прибуде з візитом до Москви: обговорить з Лавровим ситуацію в Україні
15:11, 02 березня 2017Політика
417 0
9 березня в Москві міністри закордонних справ Німеччини і РФ обговорять ситуацію в Україні.
Габріель / REUTERS
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу повідомила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.
Читайте такожГолови МЗС України, Британії та Польщі обговорили інший формат тиску на Росію – "Будапештський"
«9 березня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров проведе в Москві переговори з віце-канцлером – федеральним міністром закордонних справ паном (Зігмар) Габріелем», - сказала Захарова.
За її словами, крім двостороннього порядку будуть обговорюватися "криза в Україні та Сирії".
Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Німеччини Габріель 2-3 березня відвідає з робочим візитом Україну.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter