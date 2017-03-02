Росія використовує Донбас для дестабілізації всієї України – Клімкін

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем у Києві.

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«Росія фундаментально зацікавлена в іншому – у використанні Донбасу для дестабілізації всієї України, і в цьому полягає фундаментальна проблема. Ми розмовляли в різних аспектах про це. Нам потрібно просто виконувати те, що написано, і те, що було погоджено два роки тому», - заявив він.

«На жаль, маючи три роки з моменту початку окупації Криму, логіка російських дій абсолютно зрозуміла, і це логіка свідомої ескалації усіма своїми діями: визнання «документів» (виданих в ОДЛО), так звана «націоналізація» компаній Донбасу», - наголосив міністр.

За словами Клімкіна, Росія має намір зруйнувати на Донбасі українську реальність і створити там російський протекторат.