Росія використовує Донбас для дестабілізації всієї України – Клімкін
Росія хоче створити на Донбасі свій протекторат та використовує його для дестабілізації всієї України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр закордонних справ України Павло Клімкін на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Габріелем у Києві.
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«Росія фундаментально зацікавлена в іншому – у використанні Донбасу для дестабілізації всієї України, і в цьому полягає фундаментальна проблема. Ми розмовляли в різних аспектах про це. Нам потрібно просто виконувати те, що написано, і те, що було погоджено два роки тому», - заявив він.
«На жаль, маючи три роки з моменту початку окупації Криму, логіка російських дій абсолютно зрозуміла, і це логіка свідомої ескалації усіма своїми діями: визнання «документів» (виданих в ОДЛО), так звана «націоналізація» компаній Донбасу», - наголосив міністр.
За словами Клімкіна, Росія має намір зруйнувати на Донбасі українську реальність і створити там російський протекторат.