Секретаріат Ющенка просить ГПУ розпочати слідство щодо Тимошенко

Секретаріат Президента закликає Генеральну прокуратуру ініціювати розслідування щодо відповідності дій прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО засадам національної безпеки України.

Про це йдеться в заяві заступника глави Секретаріату Президента Романа БЕЗСМЕРТНОГО, розміщеній на офіційному сайті Президента.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що витоки сьогоднішньої газової кризи слід шукати у 2005 році з приходом Юлії ТИМОШЕНКО на прем’єрську посаду.

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ зазначає, що на момент приходу Ю.ТИМОШЕНКО на прем’єрську посаду у 2005 році між Україною та Росією була повністю сформована договірна правова база і необхідно було лише щороку підписувати міжурядові протоколи технічного характеру про постачання газу.

Однак, як зауважує Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, з початку 2005 року було повністю провалено підписання такого міжурядового протоколу, і з боку прем’єра було доручення працювати на розрив українсько-російської договірно-правової бази.

Він також заявляє, що саме з моменту приходу Ю.ТИМОШЕНКО у 2005 році на посаду прем’єра було доручення компанії «Укртрансгаз» зупинити поставки російського газу до Європи. І лише за термінового втручання Президента Віктора ЮЩЕНКА ситуацію вдалося владнати.

Заступник глави Секретаріату Президента також зазначає, що в результаті таких дій прем’єра Ю.ТИМОШЕНКО Росія спочатку виставляє ціну 165 дол. за 1 тис. кубометрів, а вже восени 2005 року збільшує до 230 дол.

При цьому він додає, що лише ціною неймовірних зусиль нового уряду на чолі з Юрієм ЄХАНУРОВИМ наприкінці 2005 - на початку 2006 року Україні вдалося підписати з Росією контракт на постачання газу.

Він також нагадує, що окрема проблема з постачання російського газу у 2005 році також була пов’язана з тим, що, з одного боку, прем’єру Ю.ТИМОШЕНКО необхідно було домовлятися про підписання урядового протоколу, а з другого – в Росії все ще існувала кримінальна справа проти Ю.ТИМОШЕНКО щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Р.БЕЗСМЕРТНИЙ заявляє, що в результаті таких дій, починаючи з 2005 року, станом на осінь 2008 року правова база українсько-російських газових відносин існує лише частково, що дає можливість Росії фактично шантажувати українську сторону.

За словами заступника глави Секретаріату, “виходячи із хронології дій Юлії ТИМОШЕНКО у газовій сфері, виникає два запитання, а саме - ці дії були свідомими чи несвідомими?”. Він вважає, що якщо несвідомими, то це – “професійна непридатність і як мінімум відставка, якщо не враховувати наслідків”. Якщо, за словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, дії були свідомими (за домовленістю з Росією), то це загроза енергетичній безпеці держави, зрада національних інтересів і тому, як наслідок, повинна бути кримінальна відповідальність за дії посадової особи.

“Враховуючи всі вищенаведені обставини, Генеральна прокуратура України повинна ініціювати розслідування щодо відповідності дій прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО”, – підкреслюється у заяві.