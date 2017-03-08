Символізм на суді в Гаазі: папки з матеріалами від України були білого кольору, від Росії – чорного

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це глава української делегації сказала за підсумками третього дня слухань справи "Україна проти Росії", в рамках яких першочергово розглядається запит Києва щодо застосування до РФ тимчасових заходів.

"Прогнозувати роботу Суду мені дуже важко. Суд визначає свій розклад, зважаючи на завантаженість, тому це питання до Суду. Ми сподіваємося, що нам нададуть інформацію стосовно того, до якого періоду ми маємо підготувати свій меморандум. На підготовку меморандуму зазвичай надається 6-8 місяців, зважаючи на складність підготовки цього документу", - пояснила вона.

Разом з тим Зеркаль спрогнозувала, що обсяг меморандуму буде дуже значним.

"Вже зараз я бачу, який обсяг цього меморандуму нам треба буде підготувати, тому що навіть на ці слухання нами було підготовлено три великі папки", - констатувала глава делегації.

При цьому вона звернула увагу на те, що папки з матеріалами від України були білого кольору, від Росії – чорного.

«І це, з одного боку - символічно, з іншого – смішно», - зауважила Зеркаль.

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Як повідомляв УНІАН, 16 січня 2017 р. Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації під час агресії проти України.

У позові Україна заявила, що РФ порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму шляхом надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням, які вчинили низку актів тероризму на території України. До найтрагічніших терористичних атак російських маріонеток Київ відносить збиття літака «Малайзійських авіаліній» рейсу MH17, обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи і смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові.

Крім того, Україна заявляє, що Росія порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, беручи участь в кампанії з дискримінації щодо неросійських громад, які проживають на окупованій території Кримського півострова, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар.

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Україна просить Міжнародний суд ООН запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку РФ протягом розгляду справи Судом по суті.

17 січня Зеркаль заявила, що Міжнародний суд ООН кілька років розглядатиме позов України до Росії.

6-9 березня у Суді в Гаазі тривають публічні слухання у справі «Україна проти Росії».

Разом з тим в МЗС України очікують, що Суд протягом кількох тижнів ухвалить рішення про застосування запобіжних заходів щодо РФ.