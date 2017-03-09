Переважна більшість європарламентарів підтримує надання Україні "безвізу" - посол в ЄС

Про це Точицький повідомив в ефірі «112 Україна». За його словами, сьогоднішнє голосування в комітеті Європарламенту щодо рішення про надання Україні безвізового режиму пройшло згідно з встановленою процедурою, навіть без обговорення.

«Ми маємо задовільний результат, тобто переважна більшість підтримує акт про надання Україні безвізового режиму для України. Нинішнє голосування відзначалося тим, що нинішнє голосування відкриває двері для того, щоб безпосередньо Європарламент ухвалив це рішення», - зазначив Точицький.

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«Будемо сподіватися, що відповідно до встановленої процедури - на початку квітневої сесії (Європарламенту), навіть є вже дата, якщо я не помиляюся, - це 5 квітня», - наголосив посол.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 березня, Комітет з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ Європейського парламенту підтримав текст законодавчого акту щодо надання Україні безвізового режиму, який був погоджений в рамках міжінституційних переговорів.

У свою чергу президент України Петро Порошенко доручив МЗС активізувати роботу для якнайшвидшого ухвалення позитивного рішення Європарламентом на пленарній сесії.