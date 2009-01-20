У договорі Тимошенко і Путіна експерти побачили роги диявола

Керівник соціологічної служби «Український барометр” Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що в результаті газової війни між Росією і Україною прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН в геополітичному плані “добився свого – налякав Європу» з метою змусити її профінансувати будівництво альтернативного газопроводу “Північний потік».

Про це він заявив, відповідаючи на поставлене Центром досліджень політичних цінностей «АКСІА» запитання: «Умови газового договору – виграш чи програш України?».

За словами В.НЕБОЖЕНКА, «ПУТІНУ вдалося так скласти громадську думку», що це питання тепер активно обговорюватиметься.

Він вважає, що виграш у України в даній війні політичний, оскільки «не буде посередника», а також не буде «газових грошей, які 10 років активно впливали на політичну ситуацію в країні».

В.НЕБОЖЕНКО вважає, що «вперше цього року будь-які вибори – місцеві, президентські чи парламентські будуть позбавлені такого потужного чинника як газова корупція».

Незалежний експерт з енергетичних питань Олександр НАРБУТ вважає, що «переоцінена важливість факту підписання угоди». За його словами, ситуація свідчить, що у відносинах двох країн значення мають не угоди, а вказівки перших осіб Російської Федерації.

Коментуючи умови договору, О.НАРБУТ наголосив, що “нинішня ставка транзиту більш ніж утричі знижена щодо до ринково обгрунтованих ставок». «Проста арифметика свідчить, що 20% знижка на газ супроводжується приблизно 60% знижкою на транзит», - додав він.

За словами експерта, «нам повідомляють про європейську формулу формування ціни, але диявол у самій формулі», оскільки європейська формула передбачає базовий енергоносій – суміш газойлю й мазуту, тоді як для українського ринку базовий енергоносій – вугілля і мазут. О.НАРБУТ вважає, що в результаті втрат на цих підрахунках і з транспортування газу близько «9 млрд. доларів буде вилучено з української економіки”.

На думку президента Центру соціальних досліджень «Софія» Андрія ЄРМОЛАЄВА, Україна «втратила шанс і право вести переговори з Росією як стратегічний партнер».

За його словами, «великою кров`ю, економічною кров`ю Україна розраховується за таку специфічну енергетичну політику, де впродовж трьох років ми втратили всі шанси бути серйозним і вигідним партнером для Росії». Він вважає, що реальні наслідки нинішніх угод «і цих цін ми одержимо у другому-третьому кварталі” цього року.

А.ЄРМОЛАЄВ вважає, що “фактичне збільшення ціни на газ – відчутний удар по всіх виробниках». За його словами, «це ніж у спину, зокрема місцевій владі, які перейдуть на нові тарифні розрахунки і будуть змушені вимивати останні кошти, які ще накопичувалися в місцевих бюджетах». Експерт відзначив, що не може навіть мови про перемогу української сторони на переговорах.