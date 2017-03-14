У МЗС РФ не розуміють, кому заважають російські банки, які "успішно працюють" в Україні

Про це йдеться в коментарі МЗС Росії, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

«Риторичне запитання: а кому, власне, заважають успішно працюючі банки, які є українськими юридичними особами, зареєстрованими у повній відповідності з українським законодавством, мають вагому частку в національній банківській системі? Чи не буде створення проблем для цих банків «пострілом собі в ногу» нинішній українській владі? І чи здатна або чи готова вона впорається з цим черговим кричущим правовим свавіллям?» - задаються питанням російські дипломати.

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Вони відзначають, що активісти, які діють «як хулігани» за «фактичного потурання» правоохоронних органів і які блокують роботу відділень банку, створюють перешкоди для їх нормального функціонування, «більше того, деякі члени нинішнього Кабінету міністрів прямо підбурюють радикалів до протиправних дій».

У МЗС РФ запевняють, що банки з російським капіталом працюють в Україні «давно і успішно» «на благо її ж економіки, фінансової системи і в інтересах численних українських вкладників».

Як повідомляв УНІАН, 13 березня активісти, які вимагають анулювати ліцензію «Сбербанка России», замурували центральний вхід до відділення даної установи на вулиці Володимирській у центрі Києва. Ще один вхід до банку вони заблокували мішками з піском. 14 березня учасники акції не пустили на роботу співробітників фінустанови.