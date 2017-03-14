Парламент погодився розглянути законопроект щодо заборони подвійного громадянства

Верховна Рада включила до порядку денного сесії президентський проект закону про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо реалізації права змінити громадянство" (№ 6175).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 234 народних депутата із 361 зареєстрованого в сесійній залі.

Законопроектом, зокрема встановлюється, що громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство і надав згоду на припинення громадянства України.

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Серед іншого пропонується визначити, що громадяни України, які на день набрання чинності Законом "Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо реалізації права змінити громадянство" мають паспортні документи іноземних держав, зобов'язані впродовж 6-місячного строку з дня набрання чинності цим законом здійснити заходи з припинення іноземного громадянства і подати свої паспортні документи іноземних держав до уповноважених органів України для здійснення цими органами в порядку, що визначається Кабінетом міністрів, заходів з повернення паспортних документів іноземних держав до уповноважених органів відповідних іноземних держав.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про ‎внесення змін до закону про громадянство, яким пропонується припиняти ‎українське громадянство осіб, що мають громадянство іншої країни (№ 6175).

‎"Законопроект стосується вирішення питання з подвійним громадянством. Цим ‎законом буде встановлено, що особа, яка добровільно отримала громадянство ‎іноземної держави, буде вважатися такою, що потрапляє під дію вимоги про ‎припинення українського громадянства", - пояснив представник президента у ‎Верховній Раді Артур Герасимов.