Ми їх ногами вперед повиносимо: АТОвці застерегли суддів від обрання хабарників до ВРП

На з'їзді суддів незаплановано виступили учасники АТО, які закликали делегатів з'їзду не обирати до Вищої ради правосуддя хабарників та всіх, хто скомпрометував себе на суддівській посаді.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на початку з’їзду після того, як були оголошені вітальні промови і делегати збиралися перейти до вирішення організаційних питань з підготовки до голосування, на сцену піднялися п'ятеро учасників АТО і попросили слово для виступу.

Від АТОвців на з'їзді виступив голова громадської організації учасників АТО “Справедливість” Тарас Костанчук.

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Він, зокрема, зазначив, що «зараз під цією будівлею (Жовтневий палац - УНІАН) 200 моїх побратимів, які пройшли через бої і яким набридло терпіти».

«Я ходив на засідання Вищої ради правосуддя і бачив, як вона відпускає суддів, які засуджували майданівців. Із 300 таких суддів звільнили всього близько 25 осіб. А по інших збігає термін давності і вони залишаться непокараними. Але цього не буде”, - заявив Костанчук на з'їзді та висловивши обурення, що член ВРП Павло Гречківський, якому інкримінують замах на шахрайство, навіть не був відсторонений від членства у ВРП.

Крім того, як зазначив Костанчук журналістам у кулуарах Жовтневого палацу, він та його побратими збираються і надалі спостерігати за з'їздом, який триватиме два дні, щоб не допустити обрання до складу ВРП 17 кандидатів, щодо яких є сумніви у їх добропорядності. “Не дай Бог серед тих 6 (з'їзд суддів має обрати 6 членів ВРП — УНІАН) буде негідник, ми їх ногами вперед повиносимо прямо з цього палацу. Це ті, про яких говорить рух “Чесно”», - заявив він.

Наразі на вулиці біля Жовтневого палацу перебувають учасники АТО, які прийшли з Костанчуком, щоб спостерігати за ходом з'їзду.

Як повідомляв УНІАН, рух "Чесно" назвав 17 кандидатів до Вищої ради правосуддя, закликаючи з’їзд суддів не допустити їх обрання у найвищий орган суддівської влади.

«Ми проаналізували всіх 44 кандидатів (до ВРП) і виділили тих, хто найбільше «засвітився» у повідомленнях ЗМІ, тобто до кого є питання по деклараціях, хто провалив тестування на посаду судді у Верховному суді. Ми виділили 17 найбільш недоброчесних людей, які не можуть пояснити статки, суддів, що приймали рішення по майданівцях", - заявив представник руху "Чесно" Тарас Шевченко.