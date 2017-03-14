Луценко визнав проблеми із переміщенням товарів через лінію розмежування в АТО

Генеральний прокурор України Юрій Луценко погоджується, що з переміщенням товарів через лінію розмежування в зоні АТО є проблеми, але закликає вирішувати їх виключно у законодавчому полі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання про його ставлення до ситуації із блокуванням торгівлі з ОРДЛО.

Луценко зазначив, що позиції як прихильників, так і противників блокади є вразливими. Водночас він заявив, що вирішувати питання блокади потрібно на законодавчому рівні, тим більше, що до блокади долучаються народні депутати.

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“Якщо українці вважають закон поганим, вони можуть апелювати до обраних ними народних депутатів. Тим більше, що в цих акціях протесту на залізницях постійно знаходяться народні депутати. І вони можуть спокійно доносити необхідність зміни законів”, - сказав Луценко.

Також він додав, що в разі невиконання чинних законів громада має право протестувати, як це було під час Майдану. Водночас генпрокурор наголосив, що під час Майдану люди не вдавалися до блокування економічних об'єктів.

“Я визнаю, що є ряд питань, які справедливо поставлені протестувальниками, визнаю це як громадянин, як людина і як генеральний прокурор”, - заявив Луценко.

Водночас він додав, що сьогодні вступив в силу новий порядок переміщення товару через лінію розмежування, і закликав добровольців та всіх небайдужих громадян створювати групи для моніторингу вантажоперевезень через лінію розмежування на предмет відповідності новоприйнятому порядку.

Крім того, Луценко додав, що уряд має відзвітувати перед громадянами, скільки коштів і часу потрібно для того, щоб у наступному опалювальному сезоні Україна перестала бути залежною “від російського та сепаратистського вугілля”.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими вугілля марки антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі поставки вугілля було зупинено 10 лютого.

Також учасники блокади заявляли про наміри перекрити всі залізничні станції та автодороги на лінії розмежування до виконання їхніх основних вимог: звільнення українських полонених і прийняття закону «Про тимчасово окуповані території».

Крім того, учасники акції заявили, що планують взяти «під ефективний український контроль» всі 8 основних залізничних прикордонних переходів, через які ведеться торгівля з Росією.

Учасники блокади також закликають українців підтримати націоналізацію російських компаній в Україні.