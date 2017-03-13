Блокада "Л/ДНР" заважає введенню Євросоюзом нових санкцій проти Росії – АП

Про це заявив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв в інтерв'ю Hromadske.

За його словами, такі санкції передбачають два етапи: перший - попереджувальний щодо відповідальності російського бізнесу і бойовиків у разі рейдерського захоплення українських підприємств.

«І другий етап – у разі, якщо це рейдерське захоплення станеться, запровадити точкові санкції проти, передусім, російського бізнесу або посередників. Якщо, наприклад, буде захоплене якесь підприємство, то його продукцію зможуть продавати лише на територію РФ. І якщо якесь російське підприємство буде купувати цю продукцію, то ми проситимемо наших європейських партнерів та США запровадити проти такого підприємства точкові економічні санкції», - сказав Єлісєєв.

Він додав, що досягти таких домовленостей «цілком реалістично», але для його реалізації «потрібно щось вирішити з цією блокадою».

«Нам наші партнери кажуть уже прямою мовою, що «в цих умовах ми не можемо запроваджувати санкції, оскільки ви самі себе караєте», - зазначив заступник глави Адміністрації президента.

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У свою чергу, Росія, за його словами, використовує цю «блокаду» для дестабілізації ситуації на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого ватажки терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» заявили, що вимагають до 1 березня зняти блокаду активістами окупованих територій.

За їхніми словами, якщо блокаду не буде знято, то буде введено зовнішнє управління на всіх підприємствах української юрисдикції, які працюють на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Бойовики оголосили, що перебудують усі виробничі процеси й орієнтують їх на ринки Росії та інших країн.

1 березня у «ДНР» та «ЛНР» заявили про «націоналізацію» усіх українських підприємств. А 2 березня в «ДНР» опублікували список із 43 «націоналізованих» підприємств.

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3 березня ватажок бойовиків «ДНР» Олександр Захарченко заявив про «оголошення блокади Києву».

5 березня в Адміністрації президента України заявили, що проти можливих «власників» «націоналізованих» бойовиками підприємств можуть ввести санкції ЄС.

***Наприкінці січня 2017 року ветерани АТО і деякі народні депутати ініціювали блокаду залізничних переходів, якими вугілля марки антрацит поставляється з тимчасово неконтрольованих територій для роботи ТЕС України. За даними уряду, всі поставки вугілля було зупинено 10 лютого.

Також учасники блокади заявляли про наміри перекрити всі залізничні станції та автодороги на лінії розмежування до виконання їхніх основних вимог: звільнення українських полонених і прийняття закону «Про тимчасово окуповані території».

Крім того, учасники акції заявили, що планують взяти «під ефективний український контроль» всі 8 основних залізничних прикордонних переходів, через які ведеться торгівля з Росією.

Учасники блокади також закликають українців підтримати націоналізацію російських компаній в Україні.