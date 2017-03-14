Рівненська міська та обласна ради підтримали блокаду та засудили розгін її учасників

Так, депутати міськради висловилися на підтримку блокування економічних відносин з непідконтрольними районами Донецької та Луганської областей і дій добровольців, які його розпочали. Вони також закликали Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроект «Про тимчасово окуповані території», щоб унеможливити провокації, які мали місце 13 березня поблизу залізничної станції Кривий Торець.

«Ми, депутати Рівненської міської ради, вимагаємо не допустити будь-яких спроб силового розгону блокадних акцій на межі з окупованими територіями, припинити будь-які економічні зв’язки з ними та країною-агресором, ухвалити закон про окуповані території України, а також визнати антитерористичну операцію війною, яка ведеться проти України Російською Федерацією», – йдеться у зверненні. Його одноголосно підтримали 38 депутатів Рівненської міської ради.

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Водночас депутатський корпус обласної ради висловив глибоке обурення силовим розгоном учасників блокади ОРДЛО. Народні обранці ухвалили звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем’єр-Міністра України щодо припинення торгівлі з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей.

«Уже майже три роки тривають воєнні дії на сході України. За цей час війна забрала тисячі життів героїв, згуртувала мільйони українців задля допомоги бійцям на передовій. І поки ми всією країною збирали кошти для забезпечення належним оснащенням наших бійців, деякі суб’єкти господарювання України підтримували торговельні стосунки з окупантами. Вважаємо, що в умовах, коли війна, розв’язана Російською Федерацією проти України, триває, торговельно-економічні відносини, в рамках яких бойовики відправляють на підконтрольні Україні території свої товари, мають бути негайно припинені», – сказано в документі.

Обласна рада підтримала звернення одностайно 44 голосами.