Волинська облрада засудила розгін блокади ОРДЛО та вимагає припинити торгівлю з окупантами

Волинська обласна рада на позачерговій сесії 14 березня ухвалила звернення, в якому засудила силовий розгін учасників торговельної блокади окупованих районів Донбасу. Документ підтримали одноголосно. У сесійній залі були присутні всі депутати, окрім фракції БПП «Солідарність». Вони не з’явилися в повному складі.

«Добровольці – це ті, кого першими почали втрачати українські сім’ї. Дуже добре, що на третій рік ми нарешті відзначаємо День українського добровольця, і дуже погано, що держава привітала добровольців розгоном блокувальників», – сказав на початку засідання голова Волинської облради Ігор Палиця.

У зверненні депутати ще раз підтвердили підтримку торговельної блокади окремих районів Донецької та Луганської областей та дій добровольців, які її розпочали. Вони також закликали Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроект «Про тимчасово окуповані території», щоб унеможливити провокації, які мали місце 13 березня поблизу залізничної станції Кривий Торець.

«Звертаємось до Президента України П. О. Порошенка з проханням дати оцінку ситуації, що склалася, та взяти розгляд цієї справи під особистий контроль, забезпечити притягнення до відповідальності винних осіб», – йдеться в тексті документа.

Також під час обговорення проекту рішення з ініціативи голови фракції «Свобода» Анатолія Вітіва додали дві правки: щодо звільнення всіх затриманих на лінії блокади та припинення всіх кримінальних проваджень щодо цих осіб.

«Якщо ми хочемо дізнатися правду, то не повинні стріляти по горобцях. Ми маємо дати їм (керівництву держави. – Ред.) час розібратися і доповісти нам, що там відбулося. Адже наразі немає жодної заяви від постраждалих, жодної фотографії», – заявив Ігор Палиця.

Депутат Григорій Павлович (УКРОП), який очолює Волинську обласну спілку ветеранів Афганістану, наголосив, що звернення щодо ситуації з блокадою в його особі підтримують усі 2300 ветеранів Афганської війни. «Саме ветерани-афганці сьогодні стоять на постах», – зауважив Григорій Павлович.

Народний депутат України, представниця УКРОПу Ірина Констанкевич підкреслила, що вважає своїм обов’язком бути під час ухвалення цього звернення разом з волинянами.

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«Сьогоднішній день у Верховній Раді мав би дійсно розпочатися з блокування трибуни. І ми робили спроби до неї вийти. Але в Раді чиниться дуже потужний опір. Зауважу, що депутати міжфракційного об’єднання «УКРОП» у парламенті вже блокували трибуну та були єдиними, хто вийшов туди з вимогою підтримати рішення щодо блокади. Але, на жаль, нас тоді не почули. Звертаюся до всіх народних депутатів від Волині із закликом підписати звернення нашої облради і завтра у сесійні залі Верховної Ради також підняти це питання», – сказала Ірина Констанкевич.

Разом з тим, активісти «Самооборони Волині» наголосили, що заради ухвалення законопроекту про окуповані території та покарання винних у розгоні блокувальників вони готові їхати на акції протесту до Києва.

Також волинські депутати ухвалили звернення до керівництва держави щодо запровадження санкцій проти російських банків.

Нагадаємо, що Волинська обласна рада першою підтримала торговельну блокаду, ухваливши 2 лютого 2017 року відповідне звернення до керівних органів держави.