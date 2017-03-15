Нардеп пояснив, чому блокаду Донбасу підтримали не одразу

Блокада мала б йти як захід у відповідь. Зараз - це і є відповідь на "націоналізацію" підприємств української юрисдикції, які платили податки і військовий збір на контрольованій урядом частині України, написав на своїй сторінці у Facebook нардеп Володимир Ар'єв.

"Блокада дала можливість агресору звинуватити Україну у зриві Мінських домовленостей і використати це як причину для "націоналізації", - заявив він.

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Тепер, за словами Ар'єва, після результату, спільно здобутого й блокадою, і агресором, терористи знайшли нового "оператора" віджатих підприємств - Курченка. Щоправда, той теж виявився нездатним керувати й ситуація на "націоналізованих" заводах зараз є критичною, наголосив депутат.

"Якщо казати про закордонні аналогії, то хорватський лідер Франьо Туджман всередині 90-х теж не припиняв відносини з окупованою сербами територією. І його теж критикували. Але хорвати тим часом готувалися до принагідного повернення власних східних земель і у них, на їхнє щастя, недалекоглядних і мотивованих політиків не знайшлося", - підсумував Ар'єв.

Як повідомляв УНІАН, Рада національної безпеки й оборони України сьогодні, 15 березня, ухвалила рішення тимчасово призупинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні антитерористичної операції.

Пізніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що вантажні перевезення через лінію зіткнення в зоні АТО перекриті.