Росія закидає в Україну диверсантів-кримінальників для дестабілізації ситуації - ЗМІ

Росія закидає в Україну диверсантів-кримінальників для дестабілізації ситуації в країні, один із таких і скоїв вбивство у Києві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова.

Про це в ефірі «Ехо Москви» у програмі «Код доступу» сказала російський журналіст Юлія Латиніна.

«Я нагадаю, що втеча Вороненкова була, звичайно, для силовиків новиною №1. І я навіть два тижні тому говорила, що існує чутка, що Олега Феоктистова, який у Росії був одним із головних антагоністів Вороненкова, навіть нібито звільнили через це з «Роснефти». Що, мовляв, впустив, недогледів, утік», - сказала вона.

На її думку, ненависть і призвела до того, що сталося.

«Кілера вже зловили (вбивця помер у лікарні - УНІАН). І ось, власне, з приводу цього кілера, який прийшов на вбивство у червоних кросівках і був дуже низький професіонал. Депутат Антон Геращенко багато разів писав у своїх блогах, що російські диверсанти – вони дуже погано підготовлені і вони роблять безліч різних дрібних речей, що вони відрізняються надзвичайно низькою підготовкою», - зауважила вона.

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Латиніна зауважила, що коли Грузію очолював Михайло Саакашвілі, там була велика кількість різних дрібних терактів.

«Чому вони були дрібні? Лише тому, що насправді ці теракти були операцією з відмивання «бабок». Відповідно, на саму операцію виділялося багато грошей, у процесі все це розтягували, наймався чоловік, який коштує 5 копійок. А чоловік, який коштує 5 копійок, відповідно, і продуктивність його на 5 копійок», - сказала вона.

Латиніна повідомила, що в Грузії злочинців вербували з абхазьких грузин, а до цього осетин. «В Україні, якщо вірити Антону Геращенку, це все ще простіше вербується - з тих же самих лнрівців і днрівців, і випадків вже дуже багато», - сказала вона.

Зокрема, журналістка нагадала, що торік 16 вересня у Рівному був розстріляний на порозі своєї квартири майор спецназу у відставці Іван Мамчур. «Беруть кілера. Двічі судимий, сидить у СІЗО. І раптом виявляється, що ні, там був не приватний мотив, а це була дійсно помста за участь в операціях проти російських військ», - повідомила вона.

«Той же самий вересень. У Києві б'ють ножем кілька разів у живіт якогось Віталія Регора. Він націоналіст, причому там достатній кримінал. МВС, природно, думає, що це кримінальна розборка. Раптом виявляється, що цей Регор 9 травня у Києві зірвав георгіївську стрічку з матері і дочки. І коли беруть кілера, то з'ясовується, що таки так, ось там було чи не оголошено загальне полювання на Регора, хто цього гада покарає», - додала вона.

Крім цього, як сказала журналістка, була зовсім «фантастична історія», коли на заході України почалися грабежі.

«Люди грабували автомобілі, барсетки забирали, різали колеса. Цих людей зловили. Ну грабежі і мародерство, мало грабежів? І раптом, значить, ці люди виявляються... Мало того, що вони називаються 15-ю інтербригадою ДНР, так вони ще й стверджують, що їх зібрали і вивезли в Підмосков'я, що їх там натренували, потім випустили в Україну працювати строго за профілем. Тому що ці люди були бандити, ну і ось - дестабілізуйте обстановку, робіть те, що ви раніше робили все життя, але тепер з любов'ю за батьківщину», - сказала Латиніна.

Крім цього, в Херсоні 31 грудня підпалили двері в квартиру мера міста. Відео підпалу розмістили в інтернеті з погрозами від нібито обурених громадян. «А коли всіх цих прекрасних людей взяли, то вони теж сказали, що вони російські диверсанти і вони збиралися ще підпалити двері місцевої єврейської організації, щоб зімітувати розгул антисемітизму», - зазначила вона.

«Ви скажете, що це піар український, який списує грабежі на західній Україні на російських диверсантів. Так у тім то й річ, що це не піарять, тому що піаритися тут немає чому. Тому що вони не можуть їх зловити. На відміну від грузинської влади, яка дійсно чітко працювала і ловила, українському МВС поки що похвалитися немає чим – воно навіть не може розкрити вбивство Шеремета», - сказала Латиніна.

«І, звичайно, зрозуміло, що нам зараз будуть розповідати: «По-перше, це не ми. По-друге, так буде з кожним». Але розумієте, питання про те, хто вбив Вороненкова – це питання про те, хто вбив Троцького. Бувають складні відповіді, а бувають дуже прості», - впевнена вона.