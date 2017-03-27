У Порошенка заявили, що не допустять вилучення із Трудового кодексу антидискримінаційних норм

Президент Петро Порошенко планує не допустити ревізії зобов’язань України, які були реалізовані для отримання «безвізу». Про це повідомив перс-секретар глави держави Святослав Цеголко у Facebook.

Мова йде про рішення комітету Верховної Ради вилучити з проекту нового Трудового кодексу «так звані антидискримінаційні норми". Таке рішення "глава держави вважає помилковим і навіть провокативним».

Читайте такожУ Європарламенті назвали дату голосування за "безвіз" для України

«Петро Порошенко запевнив наших партнерів дипломатичними каналами, що така позиція комітету не знайде підтримки ні у Верховній Раді, ані тим більше з боку Президента. Україна виконувала, виконує і буде виконувати всі свої зобов'язання», - написав Цеголко.

Своєю чергою, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко написала в Facebook: «Парламентський талібан знову намагається мутити з Трудовим кодексом, вилучивши з проекту кодексу антидискримінаційні норми. Парламентський талібан, який має дипломатичні паспорти і давно мандрує світом без віз, намагається на останньому етапі перекреслити весь важкий шлях , що пройшла Україна».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 5 листопада прийняла в першому читанні проект Трудового кодексу, що об'єднує численні внесені до чинного кодексу правки і адаптує трудове законодавство України до міжнародних актів.

При розгляді в першому читанні проекту Трудового кодексу ВР не підтримала поправку народного депутата Ірини Геращенко щодо недискримінації ряду категорій людей, в тому числі і за ознакою сексуальної орієнтації.

15 березня 2017 року відбулося засідання Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, де розглядався проект Трудового кодексу для підготовки до другого читання.