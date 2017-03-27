У Порошенка заявили, що не допустять вилучення із Трудового кодексу антидискримінаційних норм
У президента відзначили, що не допустять ревізії зобов’язань України, які були реалізовані для отримання «безвізу».
Президент Петро Порошенко планує не допустити ревізії зобов’язань України, які були реалізовані для отримання «безвізу». Про це повідомив перс-секретар глави держави Святослав Цеголко у Facebook.
Мова йде про рішення комітету Верховної Ради вилучити з проекту нового Трудового кодексу «так звані антидискримінаційні норми". Таке рішення "глава держави вважає помилковим і навіть провокативним».
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«Петро Порошенко запевнив наших партнерів дипломатичними каналами, що така позиція комітету не знайде підтримки ні у Верховній Раді, ані тим більше з боку Президента. Україна виконувала, виконує і буде виконувати всі свої зобов'язання», - написав Цеголко.
Своєю чергою, перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко написала в Facebook: «Парламентський талібан знову намагається мутити з Трудовим кодексом, вилучивши з проекту кодексу антидискримінаційні норми. Парламентський талібан, який має дипломатичні паспорти і давно мандрує світом без віз, намагається на останньому етапі перекреслити весь важкий шлях , що пройшла Україна».
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 5 листопада прийняла в першому читанні проект Трудового кодексу, що об'єднує численні внесені до чинного кодексу правки і адаптує трудове законодавство України до міжнародних актів.
При розгляді в першому читанні проекту Трудового кодексу ВР не підтримала поправку народного депутата Ірини Геращенко щодо недискримінації ряду категорій людей, в тому числі і за ознакою сексуальної орієнтації.
15 березня 2017 року відбулося засідання Комітету з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення, де розглядався проект Трудового кодексу для підготовки до другого читання.