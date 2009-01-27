Яценюк: мене вже прив’язали до всіх олігархів, до яких тільки можна

Лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заперечує, що очолювану ним організацію спонсорують олігархи та співвласник компанії «РосУкрЕнерго» Дмитро ФІРТАШ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Фронту змін», про це А.ЯЦЕНЮК заявив журналістам під час перебування в Одесі.

«Усі заяви про те, що А.ЯЦЕНЮКА спонсорують олігархи, ні що інше як ходи політтехнологів», - сказав він.

«Мене вже прив’язали до всіх олігархів, до яких тільки можна», - додав політик.

А.ЯЦЕНЮК заявив, що знає про політичні технології, які використовуватимуться проти нього у майбутньому. «Вони абсолютно брудні і спрямовані на те, щоб «вибити» опонента», - зауважив він.

Говорячи про закиди стосовно фінансування «Фронту змін» Д.ФІРТАШОМ, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що в цьому випадку політтехнологи помилилися.

«Вони забули, що як міністр економіки в 2006 році я був практично єдиний, хто категорично виступив проти «РосУкрЕнерго» і не підписав постанову про створення спільної компанії», - зазначив А.ЯЦЕНЮК. За словами політика, він «методично протягом двох років воював з посередником».

Водночас лідер «Фронту змін» заявив про готовність назвати імена всіх, хто фінансуватиме організацію. «Ми готові розкривати всіх донорів нашої організації і пропонуємо те саме зробити всім політичним партіям», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.