Представники понад 70 організацій з 28 країн світу написали відкритий лист до Порошенка та ВР

Ситуація, що склалася з поданням на розгляд до Верховної Ради України декількох законопроектів, зокрема законопроекту №6175 від 13.03.2017, які стосуються змін до Закону України "Про громадянство України" спричинює надзвичайно великі ризики як для національної безпеки України, так і для утримання консолідації українців, які живуть у різних країнах світу.

Про це йдеться у відкритому зверненні до Президента та до ВР України щодо ситуації, яка склалась навколо запропонованих змін до Закону України "Про громадянство України", яке підписали понад 100 українських правозахисників та представників понад 70 організацій з 28 країн світу.

"В разі прийняття будь-якого із поданих законопроектів, за існуючими статистичними даними, під ризик "автоматичного позбавлення" громадянства України підпадають понад 2,5 млн українців. Зокрема, у зоні серйозного ризику знаходяться громадяни України, що проживають на території окупованого Криму, непідконтрольних територіях Донецької, Луганської областей, котрі поза власною волею стали заручниками агресивної політики Російської Федерації на цих територіях та вимушено отримали т.з. паспорти “де-факто властей”, чинність яких згідно з українським законодавством та міжнародно-правовими нормами не визнається та не породжує жодних правових наслідків", - йдеться у зверненні.

Читайте такожПорошенко подав законопроект про позбавлення громадянства власників іноземних паспортів

На думку правозахисників, замість того, щоб консолідувати українців світу перед зовнішньою загрозою зі сторони агресора, зміни до чинного закону “Про громадянство України” можуть спричинити фрагментацію українського суспільства та створити серйозні перешкоди для успішної деокупації частини території держави.

"Звертаємо Вашу увагу на необхідність публічного, експертного та громадського обговорення широкого кола питань пов'язаних з множинним громадянством та захистом прав українців, які проживають поза межами України (зокрема неповнолітніх), а також представників різних національних меншин в Україні", - йдеться у зверненні.

Правозахисники просять відтермінувати розгляд усіх поданих законопроектів та посприяти створенню Національної Комісії, яка "зможе професійно розробити та донести до суспільства певну консолідовану позицію щодо множинного громадянства, з урахуванням аналізу чинного українського законодавства (зокрема статті 25 Конституції України, яка забороняє позбавлення громадянства), світового досвіду та нових тенденцій глобального світу".

Як повідомляв УНІАН, 13 березня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про ‎внесення змін до закону про громадянство, яким пропонується припиняти ‎українське громадянство осіб, що мають громадянство іншої країни (№ 6175). Законопроектом, зокрема, встановлюється, що громадянин України, який добровільно набув громадянство іншої держави, вважається таким, що виявив намір змінити громадянство і надав згоду на припинення громадянства України.