У поліції розповіли, що слідчі у справі вбивства Шеремета звернулися до 14 країн

Національна поліція повідомила, що для розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета правоохоронці надіслали міжнародно-правові доручення в 14 країн. Про це повідомив заступник голови Нацполіції, начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко, як повідомляє "Радіо свобода".

Він відмовився прогнозувати строки завершення розслідування, зазначивши, що ще очікуються відповіді від кількох країн щодо міжнародно-правових доручень від України.

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«Поки ми не отримали інформацію, гадаю, буде недоречно й зайве казати, у які країни й щодо чого спрямовано доручення», – вказав Вакуленко.

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля. Українська влада кваліфікує загибель журналіста як умисне вбивство.

Павло Шеремет – білоруський, російський та український журналіст телебачення, радіо і періодичних видань, у 1990-х – 2000-х роках керівник відділу спеціальних інформаційних проектів російського телеканалу ОРТ, згодом – «Першого каналу». Останні п’ять років жив у Києві, працював в «Українській правді», а також на радіо «Вести».