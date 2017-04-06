Шанси на остаточне позитивне рішення щодо "безвізу" для України максимально зросли - Ар'єв

Член Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, голова постійної делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи, народний депутат від “Блоку Петра Порошенка” Володимир Ар'єв зазначає, що шанси на остаточне позитивне рішення щодо надання Україні безвізу максимально зросли.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам, коментуючи рішення Європарламенту про надання Україні безвізового режиму.

“Ми очікували цього рішення, і різниця голосів свідчила про те, що переважна більшість європарламентаріїв підтримує надання спрощеного режиму для України, який називають “безвізом”, - сказав Ар'єв.

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Він пояснив, що не йдеться про повний безвізовий режим, а про поїздки без віз на термін 180 днів протягом року.

Депутат наголосив, що цей крок був найважливішим, і далі має відбутися засідання постійних представників країн-членів Євросоюзу. “І після цього вже — формальне затвердження на Раді ЄС”, - додав Ар'єв.

“Я вважаю, що сьогоднішній крок, який був пройдений, - це був той крок, після якого шанси на невдачу стають все меншими і примарними. І навпаки, максимально зросли шанси на те, що остаточне рішення буде ухвалене вже Радою ЄС не пізніше травня”, - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 квітня, Європарламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні безвізовий режим.

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Після голосування в Європарламенті рішення має бути підтверджене на засіданні Комітету постійних представників країн-членів Євросоюзу (COREPER) з подальшим затвердженням Радою ЄС. Далі текст законодавчого акту має бути підписаний президентом Європарламенту і представником головуючої у ЄС країни (Мальта) з подальшою публікацією в Офіційному журналі ЄС. Рішення набуде чинності через 20 днів після публікації.

Президент України Петро Порошенко висловив впевненість, що Рада ЄС затвердить рішення про надання Україні безвізу через декілька тижнів.