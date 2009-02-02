Литвин: відмова Тимошенко вносити зміни до бюджету суперечить закону

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що відмова уряду вносити зміни до державного бюджету на 2009 рік суперечить закону про держбюджет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час прес-конференції.

«Я прочитав заяву уряду, що перше півріччя вони не будуть нічого робити. Але я повинен сказати, що така заява, якщо вона має офіційний вимір, суперечить закону про державний бюджет, де зафіксовано, що до 1 травня уряд має внести відповідні пропозиції щодо змін до державного бюджету», - сказав В.ЛИТВИН.

Він нагадав, що зміни до держбюджету можуть ініціювати як Президент, так і Кабінет міністрів, і навіть один народний депутат.

«Запевняю вас, що всі розумні і обраховані пропозиції будуть підтримані Верховною Радою України», - сказав В.ЛИТВИН.

В той же час, за словами голови ВР, розгляд питання щодо змін до бюджету намагаються перевести в політичну площину. «Бо те, що я чую, в плані офіційних звернень і вимог, воно полягає в тому, що Верховна Рада України має прийняти бюджет і порізати всі статті, які тільки можна порізати, тобто піти на секвестр бюджету», - сказав він. В.ЛИТВИН запевнив, що бюджет потрібно уточнювати і змінювати, але протягом стислого терміну мають бути розглянуті і прийняті рішення, які б дозволили розшити доходну частину держбюджету. Тільки після цього, зауважив голова ВР, можна вносити зміни до бюджету.

Як повідомляв УНІАН, Президент Віктор ЮЩЕНКО наполягає на необхідності внести зміни до держбюджету-2009. Він висунув вимогу до уряду і парламенту негайно підготувати «чесний бюджет, де витрати відповідатимуть можливостям економіки».

У свою чергу прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО 31 січня заявила, що уряд не планує переглядати державний бюджет на 2009 рік протягом півроку.

«Я хочу сказати, що бюджет повноцінний, сьогодні він виконується, і якщо через перші півроку ми побачимо якісь ризики, то тоді ми думатимемо, чи треба переглядати бюджет. Але поки що бюджет діє надійно, і ми його абсолютно не збираємося переглядати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.