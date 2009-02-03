Тимошенко закликає Януковича мати мужність, а не памперси тягати

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує Партію регіонів у дестабілізації ситуації в країні через намагання відправити уряд у відставку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні у Верховній Раді, відповідаючи на запитання журналістів.

“Вчора лідер Партії регіонів заявив, що наполягає на тому, щоб слухати питання (звіт уряду у ВР - УНІАН) сьогодні. У четвер я перебуватиму у закордонному відрядженні, яке я не можу відмінити. Саме тому йде така незрозуміла і нечесна гра з боку Партії регіонів. Якщо вже ініціювали відставку уряду – то майте елементарну чоловічу і політичну мужність послухати, а не памперси тягати на такі слухання. Уряд сидить у ложі уряду і готовий до слухання питання про відставку уряду в будь-який момент”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр вважає, що сьогоднішнє блокування Партією регіонів роботи Верховної Ради свідчить про хаос всередині цієї політичної сили. “Є кращі урядовці – хай голосують за кращих урядовців. Але майте на увазі – це теж гра. Навіть якщо буде проголосована відставка, уряд за Конституцією залишається виконувати обов’язки, тобто будь-яке голосування не міняє уряд, а просто ще глибше дестабілізує ситуацію”, - додала вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, єдиною метою дій Партії регіонів є дестабілізація ситуації в Україні, у парламенті, і як наслідок - в економічній та фінансовій сферах.