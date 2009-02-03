Черновецький обіцяв зробити все, щоб посол Швейцарії з Києва не поїхав

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ обіцяє зробити усе можливе, щоб співробітники представництв іноземних країн почувалися у Києві комфортно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це він сказав під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним послом Швейцарії в Україні Георгом ЦУБЛЕРОМ.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ висловив упевненість у продовженні плідної співпраці між міською владою та Посольством Швейцарії і запевнив в особистому сприянні представництвам іноземних країн в столиці.

«Я зроблю все можливе, щоб співробітники представництв іноземних країн відчували себе у Києві комфортно. Аби вони настільки закохалися в наше місто, що забажали б залишитися тут назавжди», – сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Посол Швейцарії подякував Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ за сприяння у вирішенні всіх питань Посольства Швейцарії в Україні, йдеться у повідомленні.

«Столична влада створює усі необхідні умови для роботи представництв іноземних держав в Києві. Ми не відчуваємо жодних проблем, працюючи у вашому місті. Співпраця з українською столицею для нас дуже важлива. В першу чергу ми бажаємо розвивати співробітництво в економічній сфері, адже Київ як столиця має дуже великий потенціал», – сказав Г.ЦУБЛЕР.