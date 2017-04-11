G7 підтримала роботу в "нормандському" форматі заради врегулювання на Донбасі

Країни «Великої сімки» висловили підтримку роботі «Нормандського формату» та діяльності СММ ОБСЄ для вирішення конфлікту на Донбасі. Про це йдеться у спільному комюніке міністрів закордонних справ країн G7 за результатами дводенних консультацій в італійському місті Лукка.

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«Ми підтверджуємо нашу рішучу підтримку зусиллям з переговорів у Нормандській групі і багатогранним зобов'язання ОБСЄ для вирішення кризи в Україні», - наголошується в заяві.

«Ми високо оцінюємо діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ і закликаємо сторони гарантувати безпеку спостерігачів, а також надати їм безперешкодний доступ в усі райони конфлікту. Ми стурбовані систематичними перешкоджаннями (роботі спостерігачів – УНІАН) і навіть залякуванням СММ ОБСЄ», - підкреслили автори документу.

Також країни G7 занепокоєні гуманітарною ситуацією в районі лінії зіткнення на Донбасі.