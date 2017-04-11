Співробітники СБУ затримали бойовика "ЛНР", який приїхав до Запоріжжя лікувати туберкульоз (відео)

Співробітники Служби безпеки України затримали бойовика терористичної організації «ЛНР», який приїхав до Запоріжжя на лікування.

Як повідомляє прес-центр СБУ, встановлено, що 21-річний уродженець Донбасу брав активну участь у збройному протистоянні силам АТО, у тому числі під Дебальцевим. Також він підозрюється у скоєнні низки інших тяжких злочинів.

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До Запоріжжя терорист прибув на початку квітня на лікування, оскільки, за його словами, на тимчасово окупованих територіях ліків або немає, або вони коштують дуже дорого.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру.

Тривають оперативно-слідчі дії.