В Чорногорії затримали учасницю "газової схеми" Онищенка - САП

Спеціалізована антикорупційна прокуратура вживає заходів для екстрадиції до України затриманої в Чорногорії учасниці "газової схеми” народного депутата Олександра Онищенка Ірини Мусієнко. Про це САП повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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Зокрема, за даними Антикорупційної прокуратури, 7 квітня в аеропорту Подгоріца владою Чорногорії за орієнтуванням Департаменту Інтерполу та Європолу затримано громадянку України Мусієнко, яка підозрюється в участі в так званій "газовій схемі” депутата Онищенка, зокрема у вчиненні у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України.

Наразі САП вживає всіх можливих заходів для екстрадиції Мусієнко на територію України з метою притягнення до кримінальної відповідальності, підкреслили у відомстві.

При цьому в прокуратурі зазначили, що Мусієнко покинула територію України в день перших затримань учасників "газових схем" – 15 червня 2016 року, і досі не поверталась.

13 серпня 2016 року їй було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 КК України, а постановою детектива НАБУ від 13 серпня оголошено розшук.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня 2016 року в НАБУ та САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

Згідно з доказами, отриманими під час досудового розслідування, організатором корупційної схеми є Онищенко, якого Верховна Рада 5 липня позбавила недоторканності, а також проголосувала за його затримання та арешт, але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, втік з України.

Також НАБУ оголосило в розшук щонайменше сімох фігурантів "газової схеми" Онищенка.