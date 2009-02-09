Що вплинуло на січневу інфляцію

Експерти вважають, що, крім обвалу курсу гривні, значний вплив на січневий рівень інфляції мало підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги.

Зокрема, в коментарі УНІАН експерт Школи політичної аналітики при Національному університеті "Києво-Могилянська академія" Сергій КИСЕЛЬОВ зазначив, що знецінення гривні щодо долара (за перші два зимових місяці готівковий курс "просів" аж на 2,19 грн.) мало суттєвий вплив на показник інфляції у січні. Як наслідок цього знецінення, продовжили дорожчати ті групи товарів, на ринках яких значну частку становить імпорт. Наприклад, ліки подорожчали на 16,3%. При цьому експерт зазначив, що ще восени минулого року уряд запровадив обмеження на торгівельні надбавки на ліки, аби запобігти саме такому їх здорожчанню. Але вже у грудні 2008 р. Президент України Віктор ЮЩЕНКО призупинив урядові обмеження. Імпортні товари складають також велику частину ринку побутової техніки – і тут теж спостерігається суттєве подорожчання.

Утім, відзначив С.КИСЕЛЬОВ, на інфляцію також вплинуло підвищення тарифів на деякі житлово-комунальні послуги. Причому якщо ті тарифи, які встановлюються центральною владою (газ, електроенергія) у січні залишалися стабільними, то тарифи, які визначає місцева влада (зокрема, водопостачання, каналізація, квартплата), продовжували різко зростати.

На погляд експерта, це вкрай помилкова стратегія, яку вже перейняла і влада Києва. "Адже економічна криза і так змусить багатьох відкласти сплату рахунків за комунальні послуги. І навряд чи варто це ще більше стимулювати збільшенням тарифів", - сказав С.КИСЕЛЬОВ.

Завідувач відділу економічної та соціальної стратегії Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав ЖАЛІЛО також відзначив, що вплив знецінення гривні щодо долара на інфляцію цього місяця є дуже значним. Це відбулося, бо курсовий чинник впливає на цінову ситуацію як безпосередньо - через подорожчання імпортних товарів, так і опосередковано, оскільки бізнес в Україні звик номінувати у доларовому еквіваленті і ціни на вітчизняні товари та послуги. Зокрема, йдеться про такі послуги як ЖКХ, підвищення цін на які дало свій внесок у січневу інфляцію, сказав експерт.

Директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський вважає, що на січневий показник інфляції вплинули декілька чинників.

Перш за все - це знецінення гривні щодо долара. Воно зумовило подорожчання імпорту, зокрема - великої групи товарів широкого вжитку. Другим фактором інфляції став перегляд комунальних тарифів та деяких транспортних тарифів. Крім того, в умовах, коли взяти кредит надзвичайно важко, при реалізації товару у його ціну стали закладати всі ризики, пов`язані із прямою готівковою оплатою товарів.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, інфляція в Україні в січні 2009 року становила 2,9%.