Наприклад, Путін пояснював Трампу, як це погано - обстрілювати енергетичні об'єкти.

Під час сьогоднішньої розмови з президентом США Дональдом Трампом російський диктатор Володимир Путін намагався представити Україну як терориста, від дій якого Росія просто захищається. Це випливає із заяви помічника президента РФ Юрія Ушакова, яку поширили російські ЗМІ.

За словами Ушакова, розмова була ініційована російською стороною і тривала близько 2,5 годин. Він підтвердив слова Трампа про те, що Путін розпочав бесіду з підлабузницької похвали на адресу Трампа з приводу укладеної угоди між Ізраїлем і ХАМАС. Однак основну увагу, за словами Ушакова, співрозмовники приділили "українській кризі".

"Путін дав докладні оцінки ситуації, що склалася, підкресливши зацікавленість Росії в досягненні мирного політико-дипломатичного рішення. Було зазначено, що російські війська повністю володіють стратегічною ініціативою по всій лінії бойового зіткнення", - заявив представник Путіна.

За словами Ушакова, Путін поскаржився Трампу, що "київський режим вдається до терористичних методів" - ударів по "цивільних цілях і об'єктахенергетичної інфраструктури", на які росіяни "змушені відповідним чином відповідати". Щоправда, він не уточнив, чи вважаються російські удари по українських житлових багатоповерхівках і електростанціях "терористичними", чи ні.

Ушаков визнав, що в розмові з Путіним Трамп "багаторазово наголошував на необхідності якнайшвидшого встановлення миру" в Україні.

"Порушувалася і проблематика можливих поставок Україні далекобійних крилатих ракет "Томагавк", - заявив Ушаков. За його словами, Путін намагався переконати Трампа, що ці ракети не змінять ситуацію на полі бою, але їхнє постачання Україні погіршить відносини Москви і Вашингтона і завадить мирному врегулюванню.

Представник Кремля також підтвердив, що співрозмовники домовилися негайно розпочати підготовку нової особистої зустрічі, яка може відбутися в Будапешті.

Розмова Путіна і Трампа

Як писав УНІАН, раніше Дональд Трамп у своїх соцмережах поділився підсумками телефонної розмови з Володимиром Путіним. За його словами, розмова виявилася "дуже продуктивною" і стала "великим кроком уперед".

Трамп зазначив, що вони багато говорили про те, як добре було б відновити торгівлю після закінчення війни в Україні.

За словами Трампа, наступного тижня має відбутися зустріч російської та американської делегацій високого рівня. А вже пізніше - зустріч на рівні лідерів, імовірно, в Будапешті.

