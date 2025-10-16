Україна прагне отримати американські ракети великої дальності "Томагавк", які дозволять їй бити по цілях у великих містах Росії.

У четвер, 16 жовтня, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп провів телефонну розмову із російським диктатором Володимиром Путіним. Підсумки цієї розмови поставили під сумнів поставки ракет Tomahawk Україні.

Про це пише Reuters. Зазначається, що розмова російського та американського лідерів відбулася напередодні зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, де український лідер хотів домогтися посилення військової підтримки – в тому числі надання ракет.

"Однак примирливий тон Трампа після телефонної розмови з Росією, здається, поставив під сумнів можливість такої підтримки в найближчому майбутньому і викликав побоювання Європи щодо капітуляції США перед Москвою", – йдеться в матеріалі.

В ході розмови Путін сказав Трампу, що передача цих ракет Україні нібито зашкодить мирному процесу та відносинам між Росією та Сполученими Штатами Америки.

Україна прагне отримати американські ракети великої дальності "Томагавк", які дозволять їй бити по цілях у Москві та інші великих містах Росії. Президент США казав, що може надати Україні озброєння великої дальності, якщо Москва не сяде за стіл переговорів.

Водночас глава Пентагону Піт Гегсет напередодні заявив, що Вашингтон "накладе на Росію санкції за її триваючу агресію", якщо війна не закінчиться.

Поставки ракет "Томагавк" Україні: інші новини

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Москва поспішає відновити діалог щодо війни, почувши про можливість поставок ракет "Томагавк" Україні. Він зазначив, що Росія ставить на терор проти нашої енергетики і завдає щоденних ударів.

"Ми розраховуємо, що імпульс приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України. Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обовʼязково спрацює і щодо Росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про "Томагавки", – наголосив український лідер.

