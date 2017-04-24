НАЗК надасть оцінку факту взяття Мартиненка на поруки міністрами

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак вважає неприпустимим, коли міністри беруть на поруки громадян і обіцяє, що НАЗК надасть оцінку цьому факту.

Про це вона заявила на своїй сторінці у Facebook, коментуючи рішення суду про взяття на поруки екс-нардепа Миколи Мартиненка як запобіжного заходу рядом посадових осіб, в тому числі і міністрів.

"НАЗК на підставі ухвали суду, в даному випадку Солом’янського, зробить свою оцінку діям міністрів, які брали участь у судовому засіданні та взяли на поруки екс-депутата Миколу Мартиненка. Це – перший інцидент такого характеру. Як на мене, то дана ситуація є неприпустимою. Урядовці, що беруть участь у судовому засіданні, яке не стосується їх прав та обов’язків – нонсенс", - написала Корчак.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата Мартиненка в рамках розслідування справи про розкрадання коштів ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт з компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн доларів.

Мартиненку повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Своєю чергою Мартиненко заявив, що вважає відкрите проти нього кримінальне провадження політично вмотивованим.

22 квітня Солом'янський райсуд Києва відпустив Мартиненка на поруки 15 народних депутатів та чотирьох міністрів від «Народного фронту», хоча Спеціалізована антикорупційна прокуратура вимагала обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб з правом внесення застави у 300 млн грн.

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За інформацією НАБУ, у кримінальному провадженні за фактом розкрадання коштів ДП «СхідГЗК» детективи НАБУ вже повідомили про підозру п’ятьом особам (двоє організаторів, двоє пособників і один виконавець злочинної схеми).

Крім екс-депутата, про підозру повідомлено в.о. генерального директора ПАТ «Об’єднана гірничо – хімічна компанія», першому заступнику голови правління НАК «Нафтогаз України» та генеральному директору ДП «СхідГЗК».

П’ятій особі — одному з керівників державного концерну «Ядерне паливо», до якого входить ДП «СхідГЗК», — повідомлено про підозру у порядку, встановленому для випадків, коли підозрюваний знаходиться поза межами України, оскільки ця особа ще у березні покинула територію України та досі не повернулася.