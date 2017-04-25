В Україні пропонують зробити персоною нон ґрата кандидата у президенти Франції через його слова про Крим

В Україні хочуть зробити персоною нон ґрата кандидата у президенти Франції Француа Фійона через його висловлювання про окупований Крим як про "історично російську" територію.

Відповідну петицію було зареєстровано 24 квітня на сайті Адміністрації президента України.

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"Вимагаю статусу персони нон ґрата для Франсуа Фійона за висловлювання про Крим як історично, культурно та лінгвістично російську територію. Крим був, є і буде українським", - йдеться в описі автора петиції.

Як повідомляв УНІАН, напередодні кандидат у президенти Франції Франсуа Фійон заявив, що Крим – це історично, культурно та лінгвістично російська територія. "Марно наполягати на тому, щоб Росія пішла з Криму, цього ніколи не станеться", - зазначив він.