Міністр праці про безробіття, зарплату в конверті та "згоду сторін"

Ситуація на ринку праці починає вирівнюватися, за січень було працевлаштовано 39,3 тис. безробітних.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства праці та соціальної політики України з посиланням на дані міністра праці та соціальної політики України Людмили ДЕНИСОВОЇ.

За її словами, з другої половини січня кількість вакансій збільшується, а щоденна кількість звернень до Державного центру зайнятості, навпаки, зменшується.

Л.ДЕНИСОВА зазначила, що не усі, хто звернувся за допомогою до центру зайнятості, є безробітними.

„Працівник, який попереджений про скорочення за два місяці, місяць працює на підприємстві, а на другий місяць приходить у центр зайнятості, його вже ставлять на облік (при цьому він ще працює на роботі й отримує зарплату). І, можливо, вже з першого дня після звільнення він одразу піде на нову роботу. Адже цілий місяць центр зайнятості вже шукає для нього нову вакансію чи запропонує йти вчитися й отримати іншу спеціальність”, - роз’яснила Л.ДЕНИСОВА.

Говорячи про звернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Конституційного Суду щодо конституційності закону „Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення”, Л.ДЕНИСОВА зауважила, що норма закону, яку Президент називає неконституційною, була внесена народними депутатами.

„У внесеному до Верховної Ради України урядовому законопроекті не передбачались ці кардинальні заходи”, - наголосила міністр. Коментуючи ж прийнятий депутатами закон, вона сказала, що дуже часто роботодавці самі стимулюють людей „оплатою у конвертах” погоджуватися при звільненні на формулювання „за згодою сторін”.

„Люди повинні розуміти, що цим роботодавець порушує їх права. Тому важливо у цій ситуації знати й відстоювати їх”, - підкреслила Л.ДЕНИСОВА.

Однак вона зазначила, що у разі визнання цієї норми неконституційною і її скасування, це найменшим чином позначиться на Фонді загальнообов`язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, бюджет якого збалансований й бездефіцитний.

Як повідомляв УНІАН, 9 лютого заступник глави Секретаріату Президента - представник Президента у КС та у Центральній виборчій комісії Марина СТАВНІЙЧУК повідомила, що В.ЮЩЕНКО направив до КС подання щодо закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення впливу світової фінансової кризи на сферу зайнятості населення» від 25 грудня 2008 року.

За її словами, йдеться про статтю 23 Закону «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», яка була доповнена словами «за згодою сторін». М.СТАВНІЙЧУК пояснила, що йдеться про те, що відтепер громадяни, які звільняються за власним бажанням, отримуватимуть допомогу лише через 91 день після реєстрації на біржі праці.

Раніше, зауважила М.СТАВНІЙЧУК, на 91-й день допомогу отримували лише громадяни, які звільнились за власним бажанням без поважних причин, решті кошти виплачували на 8-й день. Після того як законодавець додав три слова – «за згодою сторін», кількість громадян, які отримуватимуть допомогу, через три місяці значно збільшиться.