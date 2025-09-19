Він додав, що загалом за час контрнаступальної операції звільнено від окупантів 160 км² української землі.

В ході операції на Добропільському напрямку Силам оборони України вдалося просунутися у глибину оборони окупантів на 3-7 км.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. "Просування наших військ у глибину оборони противника складає від 3 до 7 км. Відновлено контроль у 7 населених пунктах, зачищено від ДРГ противника - 9", - розкрив деталі Сирський.

Він додав, що загалом за час операції звільнено від окупантів 160 км² та ще 171 км² - зачищено від російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ).

"Втрати російського агресора у особовому складі за цей час склали 2456 осіб, з них безповортні - 1322. Суттєво поповнено "обмінний фонд" для повернення українських захисників і захисниць із російського полону", - повідомив головнокомандувач.

Також, за даними Сирського, окупанти втратили - 817 одиниць озброєння та військової техніки. З них: танків - 12, бойових броньованих машин - 37, артсистем - 162, РСЗВ - 5, автотехніки - 382, мотоциклів - 58, спецільної техніки - 1, БпЛА - 160.

Ситуація на Доропільському напрямку

Нещодавно голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан сказав, що для ліквідації "клину" окупантів в районі Добропілля українські командири реалізують дуже грамотну операцію, але, на його думку, вона триватиме тижні, а можливо місяці.

Раніше військовий експерт Михайло Жирохов говорив, що у ході ліквідації Силами оборони вузького вклинення росіян біля Добропілля можуть потрапити в оточення відразу декілька бригад армії РФ.

