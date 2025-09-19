Також Естонія скличе екстрені консультації НАТО через порушення повітряного простору російськими літаками.

Прикордонна служба Польщі стверджує, що російські винищувачі пролетіли на малій висоті над буровою платформою Petrobaltic у Балтійському морі.

"Було порушено зону безпеки платформи. Були повідомлені збройні сили Польщі та інші служби", - йдеться в повідомленні.

У морському підрозділі прикордонної охорони, проліт здійснили два винищувачі Збройних сил Росії.

Відео дня

"Польські служби безпеки постійно відстежують ситуацію на критично важливих об'єктах морської інфраструктури, зокрема за межами територіальних вод Польщі", - заявили там.

Також прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал оголосив, що Таллінн задіє статтю 4 Статуту НАТО і вимагатиме консультацій із союзниками після сьогоднішнього вторгнення російських винищувачів.

"Таке порушення абсолютно неприйнятне", - підкреслив Міхал.

Вторгнення літаків РФ в Естонію

Уранці три російські МіГ-31 без дозволу вторглися в повітряний простір Естонії: літаки кружляли в небі близько 12 хвилин. Винищувачі F-35 Військово-повітряних сил Італії, які дислокуються на аеродромі Емарі в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, відреагували на інцидент.

