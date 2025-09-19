Прикордонна служба Польщі стверджує, що російські винищувачі пролетіли на малій висоті над буровою платформою Petrobaltic у Балтійському морі.
"Було порушено зону безпеки платформи. Були повідомлені збройні сили Польщі та інші служби", - йдеться в повідомленні.
У морському підрозділі прикордонної охорони, проліт здійснили два винищувачі Збройних сил Росії.
"Польські служби безпеки постійно відстежують ситуацію на критично важливих об'єктах морської інфраструктури, зокрема за межами територіальних вод Польщі", - заявили там.
Також прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал оголосив, що Таллінн задіє статтю 4 Статуту НАТО і вимагатиме консультацій із союзниками після сьогоднішнього вторгнення російських винищувачів.
"Таке порушення абсолютно неприйнятне", - підкреслив Міхал.
Вторгнення літаків РФ в Естонію
Уранці три російські МіГ-31 без дозволу вторглися в повітряний простір Естонії: літаки кружляли в небі близько 12 хвилин. Винищувачі F-35 Військово-повітряних сил Італії, які дислокуються на аеродромі Емарі в рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, відреагували на інцидент.