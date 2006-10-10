Чорновіл вважає, що Ющенко знайшов добрий вихід

Представник Партії регіонів Тарас ЧОРНОВІЛ вважає, що після нових призначень, зроблених Президентом, можна говорити про другий термін Віктора ЮЩЕНКА на посаді глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи в інтерв’ю журналістам призначення Секретарем РНБО Василя ГАЙДУКА, Т.ЧОРНОВІЛ зауважив, що “ГАЙДУК є людиною Президента”.

«З 2004 року це люди, які пов’язані з ТАРУТОЮ (йдеться про голову Ради директорів корпорації «Індустріальний союз Донбасу» Сергія ТАРУТУ – УНІАН), “Індустріальним союзом Донбасу” і інші, які підтримали тоді ЮЩЕНКА на президентських виборах”, - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.

На його думку, призначення В.ГАЙДУКА має подвійну мету: в першу чергу - посилення позицій Президента, «це нормальний підхід цілком виваженого менеджменту… в Секретаріаті зібрались люди, які зроблять все для того, щоб Президента не скидати вниз, щоб його не тягнула одна політична сила в прірву… Вони працюватимуть на нього – підвищуючи його вплив в державі».

Т.ЧОРНОВІЛ вважає, що досягнути цієї мети можна лише одним способом – зняти всі конфлікти між гілками влади України, максимально розмежувавши їх повноваження і зробити так, щоб вони працювали в одному напрямку. За словами Т.ЧОРНОВОЛА, це допоможе вийти з кризи, а якщо Президент буде причетний до виходу з кризи «для нього це буде позитив, Президент який сам особисто як інституція нарощує свій вплив в державі і який при цьому не йде на конфлікт – для ЮЩЕНКА це кращий вихід». Т.ЧОРНОВІЛ також додав, що після останніх призначень в команді Президента «стала реалізуватися можливість того, що ми будемо серйозно говорити скоро про другий термін Президента Ющенка».

Т.ЧОРНОВІЛ підкреслив, що у Партії регіонів немає серйозних розбіжностей з В.ГАЙДУКОМ, хоча вони належать до різних політичних середовищ. Він прогнозує, що буде нормальний рівень співпраці і розуміння того, що є таке поняття як економічна безпека держави тощо. «Ми тепер будемо із структурою Президента розмовляти однією мовою. Це вже позитив - тоді можна і домовитись», - сказав Т.ЧОРНОВІЛ.