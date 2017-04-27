Голова об'єднання українців у Польщі: За знесенням пам'ятника УПА стоять проросійські сили

Знесення надгробного пам'ятника УПА в Грушовичах у Польщі є продовженням серії провокацій, які мають на меті посварити поляків і українців, заявив в ефірі Эспрессо.TV голова Об'єднання українців у Польщі Петро Тима.

Читайте такожАнтиукраїнські акції у Польщі здійснювались за гроші Росії – Wyborcza

"Це продовження провокаційних дій, які почалися в Польщі з 2014 року. Це дії явних проросійських сил, різних вкрай радикальних середовищ", - заявив Тима.

Він зазначив, що ця провокація "приурочена" до річниці операції "Вісла".

Тима зазначив, що знесений не просто пам'ятник УПА, а здійснено наругу над могилою, де поховані реальні воїни.

"Це суперечить всім україно-польським угодами", - зазначив Тіма.

Як повідомляв УНІАН, польські націоналісти 26 квітня розібрали на кладовищі села Грушовичи поблизу Перемишля надгробний пам'ятник воїнам УПА, який до цього вже псувався вандалами.