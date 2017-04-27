Голова об'єднання українців у Польщі: За знесенням пам'ятника УПА стоять проросійські сили

15:10, 27 квітня 2017
Політика
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Провокаційні акції почалися в Польщі з 2014 року.

Не просто знесений пам'ятник УПА - здійснено наругу над могилою / Фото portalprzemyski.pl

Знесення надгробного пам'ятника УПА в Грушовичах у Польщі є продовженням серії провокацій, які мають на меті посварити поляків і українців, заявив в ефірі Эспрессо.TV голова Об'єднання українців у Польщі Петро Тима.

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"Це продовження провокаційних дій, які почалися в Польщі з 2014 року. Це дії явних проросійських сил, різних вкрай радикальних середовищ", - заявив Тима.

Він зазначив, що ця провокація "приурочена" до річниці операції "Вісла".

Тима зазначив, що знесений не просто пам'ятник УПА, а здійснено наругу над могилою, де поховані реальні воїни.

"Це суперечить всім україно-польським угодами", - зазначив Тіма.

Як повідомляв УНІАН, польські націоналісти 26 квітня розібрали на кладовищі села Грушовичи поблизу Перемишля надгробний пам'ятник воїнам УПА, який до цього вже псувався вандалами.

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Теги: #Польща#УПА