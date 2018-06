У промо-ролику до Євробачення Україна показала кадри з Криму (відео)

До Євробачення-2017 створили спеціальний промо-ролик про Україну "Come to Ukraine to celebrate diversity" ("Приїздіть до України святкувати розмаїття").

Це 30-секундне відео із кадрами, відзнятими у наймальовничіших куточках України. Основою для пісні стала мелодія пісні Шакіри, відома з мультфільму "Зоотрополіс", її виконує Настя Багінська, фіналістка першого сезону конкурсу "Голос. Діти", передає Український кризовий медіацентр.

Читайте також"Не бреши собі, чуваче": представник України на Євробаченні-2017 розповів про напуття від зірок перед конкурсом

Фонограму саундтреку зробили брати Гадюкіни – Павло Крахмальов та Ігор Мельничук. У ролику показані кадри з Києва, Карпат та Криму.

Нагадаємо, 62-й міжнародний пісенний конкурс Євробачення навесні 2017 року прийме столиця України. Головною ареною пісенного конкурсу обрано Міжнародний виставковий центр.

Півфінали Євробачення-2017 в Києві відбудуться 9 та 11 травня, фінал – 13 травня.