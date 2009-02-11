РНБО доручила Кабміну зменшити енергозалежність

Рада національної безпеки і оборони доручила Кабміну до 1 березня 2009 року опрацювати та затвердити план невідкладних заходів щодо зменшення рівня енергетичної залежності України. Про це йдеться у рішенні РНБО від 10 січня “Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України», яке сьогодні було введено в дію указом Президента.

Зокрема, там мають бути передбачені впровадження політики енергоефективності, узгодженої з планом дій Європейського Союзу з енергоефективності.

Крім того, диверсифікація джерел, постачальників, маршрутів та способів транспортування енергоносіїв (зокрема, опрацювання питання постачання до України зрідженого природного газу та укладення прямих договорів з середньоазіатськими та прикаспійськими країнами - постачальниками природного газу та нафти), а також активізації розвідки та збільшення видобутку (виробництва) власних енергоносіїв, зокрема, концентрату природного урану, а також вуглеводнів на континентальному шельфі Чорного та Азовського морів.

Крім того, план має передбачати створення стратегічних запасів нафти (нафтопродуктів), природного газу, ядерного палива (концентрату природного урану) та вугілля та оптимізацію структури споживання енергоносіїв (затвердження перспективного паливно-енергетичного балансу з урахуванням зменшення частки природного газу та збільшення частки вугілля, збільшення використання ядерної енергії, нетрадиційних і поновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива).

Крім того, до вказаної дати Кабмін має опрацювати деталізовані механізми фінансового забезпечення довгострокових програм (планів) розвитку енергетичної галузі та ресурсно забезпечити виконання зазначеного плану заходів.

Крім того, Кабмін має поінформувати РНБОУ про заходи, які вживатиме НАК «Нафтогаз України» відповідно до умов контракту на транзит для забезпечення належного функціонування газотранспортної системи у разі: якщо технічна угода вчасно не буде підписана сторонами контракту, неможливості отримання прав власності на газ, який перебуває у підземних сховищах газу, в якості зарахування зобов`язань AG «Rosukrenergo» перед НАК «Нафтогаз України», що виникли в результаті переуступки ВАТ «Газпром» прав вимоги у розмірі 1,7 млрд. дол.

З метою вироблення єдиної державної позиції та уникнення помилок, допущених під час переговорів щодо постачання природного газу в Україну та його транзиту територією України, Кабмін має розробити та подати Президентові України на затвердження проект директив на переговори з Російською Стороною щодо укладення довгострокової угоди на постачання ядерного палива.